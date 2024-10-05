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條件超好「為什麼卻母胎單身？」　網曝2原因：真的完全沒空

▲▼正妹,小資族,性騷擾,防曬,穿搭,背心。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO好奇，為什麼有些人條件好卻母胎單身？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

明明條件不錯，為什麼卻單身？近日有網友發文表示，他身邊有條件非常好卻母胎單身的人，當他詢問原因，對方都只會說自己沒遇到喜歡的人、不急。只是這樣的說法，就讓他更好奇這類人都在想什麼？怎麼可能完全沒遇到喜歡的人？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「為什麼這麼多很受歡迎的人反而母胎單身」為標題發文，提到不管去哪，都會有長相好看、學歷好、身材好、有錢又有品味的人，然而，這樣的人明明條件非常好，卻仍母胎單身。

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原PO曾問過這些條件很好的人，為什麼至今仍單身？結果對方卻一臉不急的說，自己沒有遇到喜歡的人。但原PO認為，這些人明明常參加各種聚會、根本不缺朋友，怎麼可能完全遇不到喜歡人呢？

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「要遇到真心互相喜歡的，本來就很難」、「就標準高啊，有什麼好奇怪的」、「我是覺得通常條件越好的人，自然腦子想得多，考慮的就越多」、「條件那麼好，一定會想找跟自己一樣好，或比自己還要好的條件，他們還沒遇到罷了」、「不懂為什麼找得到另一半就一定要找？如果自己一個人已經很開心了，又一直有朋友、家人的陪伴，享受單身也很正常吧」。

也有網友認為，「因為他們把重心放在自己身上，也很愛自己？我也有碰過不一定想修感情學分的條件好的人」、「太愛自己，邊界感強，我覺得是好事」、「自己生活就夠豐富了，沒時間談戀愛」、「老實說，生活很多目標的人真的完全沒空想到戀愛」、「可能專注在課業或學校活動上，畢業後則變成工作狂」。

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關鍵字：

母胎單身條件好Dcard

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