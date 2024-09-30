「沒辦法幫臥床老伴洗澡怎麼辦？」有了到宅沐浴車 氣切阿公終於可以好好洗個澡

▲壯碩的阿公意外前務農為生，如今臥床後家人無法協助沐浴，還好有專業的到宅沐浴車到家中服務，才讓阿公可以好好洗澡。

圖、文／天主教中華聖母基金會

「阿妮，拿新的紗布來」近80歲的阿嬤喊著外籍看護，到宅沐浴車夥伴們剛剛幫阿公洗完澡正要擦乾身體、穿上衣服。阿春阿嬤始終守在阿公身邊，從洗澡過程到完成服務，雖然年邁的阿嬤插不上手、幫不上忙，但眼神從沒離開過阿公身上。

天主教中華聖母基金會的到宅沐浴車自2008年來在嘉義地區奔馳至今，服務超過15,000人次，服務對象中七成是重度、極重度失能，其中又有近四成，還伴隨其他病症，如中風、失智、巴金森氏症、洗腎…；七成以上身上有管路如鼻胃管、氣切、導尿管或壓瘡等傷口，失能者孱弱的身軀，再也禁不起任何移位的風險了。還好有到宅沐浴車專業細心的服務，終於讓他們可以好好洗個澡，也卸下家屬像阿春阿嬤心中的擔憂。

阿公一場意外後氣切臥床，沐浴車護理師細心的完成沐浴前的血壓、血氧評估，幫阿公做好氣切防護，再慢慢移動他到組合式浴缸內，緩緩降入溫水中開始沐浴，近一小時後，夥伴們幫阿公穿好衣服，安穩地移位回到輪椅上。

▲到宅沐浴車護理師的專業照護，阿嬤才放心讓氣切阿公洗澡。

「阿嬤，阿公這氣切的紗布要換一下喔」沐浴車護理師重新調整、清潔阿公脖子上氣切罩、紗布，阿嬤一邊呼喚著外籍看護阿妮從房間拿出新的紗布，就在更換過程中，阿公突然「咳、咳」的幾聲，一口痰從氣切處湧出，護理師迅速的用紗布接住，繼續面不改色的清理…，再戴好氣切罩。

重度失能者對一般家庭來說，照顧是極為辛苦的，若有氣切管、尿管，家屬更需格外注意，阿春阿嬤一家就是這樣，直到沐浴車到府幫阿公洗澡後，他們才放心、才知道原來有這麼專業、頂真的沐浴方式，服務人員包含護理師、照顧服務員與操作員三人，家人也終於讓氣切的阿公可以好好洗個舒服的澡。

▲到宅沐浴車不只服務臥床失能長輩，也分擔了家屬的壓力，撐住照顧者繼續走下去。

基金會執行長黎世宏表示，到宅沐浴車服務不只是讓長期臥床的朋友洗個舒服的澡，也分擔了照顧者的壓力，服務的同時關心問候著家屬，陪他們聊天、聽他們傾訴，沐浴車夥伴也扮演著樹洞，在一個小時529道步驟的沐浴過程中，讓兩老都能放鬆、紓壓，彼此安好的繼續前行

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服務電話： (05)2778388分機3301、3215



