　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

「沒辦法幫臥床老伴洗澡怎麼辦？」有了到宅沐浴車 氣切阿公終於可以好好洗個澡

▲▼到宅沐浴車,生活,公益,愛心雲,中華聖母基金會。（圖／中華聖母基金會提供）

▲壯碩的阿公意外前務農為生，如今臥床後家人無法協助沐浴，還好有專業的到宅沐浴車到家中服務，才讓阿公可以好好洗澡。

圖、文／天主教中華聖母基金會

「阿妮，拿新的紗布來」近80歲的阿嬤喊著外籍看護，到宅沐浴車夥伴們剛剛幫阿公洗完澡正要擦乾身體、穿上衣服。阿春阿嬤始終守在阿公身邊，從洗澡過程到完成服務，雖然年邁的阿嬤插不上手、幫不上忙，但眼神從沒離開過阿公身上。

天主教中華聖母基金會的到宅沐浴車自2008年來在嘉義地區奔馳至今，服務超過15,000人次，服務對象中七成是重度、極重度失能，其中又有近四成，還伴隨其他病症，如中風、失智、巴金森氏症、洗腎…；七成以上身上有管路如鼻胃管、氣切、導尿管或壓瘡等傷口，失能者孱弱的身軀，再也禁不起任何移位的風險了。還好有到宅沐浴車專業細心的服務，終於讓他們可以好好洗個澡，也卸下家屬像阿春阿嬤心中的擔憂。

阿公一場意外後氣切臥床，沐浴車護理師細心的完成沐浴前的血壓、血氧評估，幫阿公做好氣切防護，再慢慢移動他到組合式浴缸內，緩緩降入溫水中開始沐浴，近一小時後，夥伴們幫阿公穿好衣服，安穩地移位回到輪椅上。

▲▼到宅沐浴車,生活,公益,愛心雲,中華聖母基金會。（圖／中華聖母基金會提供）

▲到宅沐浴車護理師的專業照護，阿嬤才放心讓氣切阿公洗澡。

「阿嬤，阿公這氣切的紗布要換一下喔」沐浴車護理師重新調整、清潔阿公脖子上氣切罩、紗布，阿嬤一邊呼喚著外籍看護阿妮從房間拿出新的紗布，就在更換過程中，阿公突然「咳、咳」的幾聲，一口痰從氣切處湧出，護理師迅速的用紗布接住，繼續面不改色的清理…，再戴好氣切罩。

重度失能者對一般家庭來說，照顧是極為辛苦的，若有氣切管、尿管，家屬更需格外注意，阿春阿嬤一家就是這樣，直到沐浴車到府幫阿公洗澡後，他們才放心、才知道原來有這麼專業、頂真的沐浴方式，服務人員包含護理師、照顧服務員與操作員三人，家人也終於讓氣切的阿公可以好好洗個舒服的澡。

▲▼到宅沐浴車,生活,公益,愛心雲,中華聖母基金會。（圖／中華聖母基金會提供）

▲到宅沐浴車不只服務臥床失能長輩，也分擔了家屬的壓力，撐住照顧者繼續走下去。

基金會執行長黎世宏表示，到宅沐浴車服務不只是讓長期臥床的朋友洗個舒服的澡，也分擔了照顧者的壓力，服務的同時關心問候著家屬，陪他們聊天、聽他們傾訴，沐浴車夥伴也扮演著樹洞，在一個小時529道步驟的沐浴過程中，讓兩老都能放鬆、紓壓，彼此安好的繼續前行

了解更多到宅沐浴車服務 https://lihi.cc/ChoD5
服務電話： (05)2778388分機3301、3215


 

ET快訊
快訊／乾哥乾妹輕判　國三生爸痛心：台灣是可以任意殺人的地方？
LIVE／山陀兒威脅南部機率增加　氣象署最新說明
山陀兒估南進東出！路徑少見「歷史等級颱風」　全台風雨時程曝
山陀兒大轉彎直撲！南部人見路徑「閃過中央山脈」嚇愣：會很慘
山陀兒挑戰強颱！　恐破紀錄登陸高雄
快訊／國三生遭割頸亡　乾哥、乾妹判決出爐
4個月役男突抓狂！「暴打安官」4傷
快訊／下午停班停課！　屏東6鄉鎮宣布了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

臥床失能又截肢洗腎　昔意氣風發房仲如今「洗澡」成了最困難的挑戰

「沒辦法幫臥床老伴洗澡怎麼辦？」有了到宅沐浴車 氣切阿公終於可以好好洗個澡

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

京華城弊案李文宗、朱亞虎羈押禁見

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

「沒辦法幫臥床老伴洗澡怎麼辦？」有了到宅沐浴車 氣切阿公終於可以好好洗個澡

唐斯交易案尚未完成！離開灰狼前最後一練　他曾自曝是尼克迷

身分起底！真主黨1周7高層遭擊殺　他涉美使館爆炸案被通緝

比特幣ETF　金管會5條件准專業投資人複委託操作

勇士、大都會超關鍵雙重賽　決定國聯外卡最後2隊

苦心備孕3年！陸女星官宣懷孕「曬寶寶超音波」…1舉動打破禁忌

山陀兒颱風強勢來襲！　花蓮車站驚現「超肥排隊人龍」

花蓮鐵公路停駛封閉　立榮加開北花2架次加班機疏運

快訊／新北「乾哥乾妹」羈押172天！今被判刑　新北院再開延押庭

余祥銓控余筱萍霸凌怒喊告！一年吃胖10公斤「怕被打死」　過往恩怨全說了

《黑白大廚》少了2大咖明星主廚參加　他親自揭曉：我拒絕了

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

公益熱門新聞

到宅沐浴車 氣切阿公可以好洗澡

旅日女棋王謝依旻返台感謝東森

愛的早餐小學生變高材生

免費領A餐？部落客實測超感動

9m88、滅火器攜手偏鄉孩童演出！

房仲臥床失能又截肢洗腎　如今「洗澡」成了最困難挑戰

華航公益桌球營首度南下高雄　桌球教父助陣揮拍築夢

輔大12正妹做公益　年曆捐10萬元

王令麟頒發愛的早餐獎學金

送愛到部落／捐衣助巴崚國小過冬

安得烈慈善協會　助弱勢孩子追逐夢想

辜懷如、徐曉菁再為公益開唱

家悦董座蔡朝發接林口教育基金會

彩霞教育基金會為愛堅持20年

更多熱門

相關新聞

2024NLP教練百人體驗熱情實現社教公益

2024NLP教練百人體驗熱情實現社教公益

中華國際NLP教練研究發展教育協會，29日在台南市舉辦「2024百人NLP教練公益活動」，由創會理事長吳璨因、陳璿羽理事長及理監事們帶領經驗豐富的NLP教練，為對NLP教練有興趣的民眾提供40分鐘的一對一教練環節，再創全台灣同一時間教練個案人數新紀錄。

民進黨台東縣黨部捐贈物資關懷機構長者

民進黨台東縣黨部捐贈物資關懷機構長者

貝克漢、楊紫都來了！北捷廣告百變SHOW「秋裝」站站都有新亮點

貝克漢、楊紫都來了！北捷廣告百變SHOW「秋裝」站站都有新亮點

9m88、滅火器攜手偏鄉孩童演出！

9m88、滅火器攜手偏鄉孩童演出！

花蓮節電培訓課程台電工程師開講

花蓮節電培訓課程台電工程師開講

關鍵字：

到宅沐浴車生活公益愛心雲中華聖母基金會

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒鬼切風雨拉長　4熱區降雨恐破千

山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面