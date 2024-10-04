高雄最美天使善舉不只一樁！昔衝城中城哭喊「我要救貓」畫面曝

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

山陀兒颱風重創高雄，一名丁姓女子冒雨徒手清理水溝淤泥、落葉，讓網友大受感動。丁女今(4日)出面接受訪問，透露她做這些事也不是第一次，過去城中城大火，她就曾衝到現場去「救貓」。回顧當時畫面，丁女得知有3隻貓還受困城中城大樓內，便焦急想入內搶救，且還激動哭喊，「貓也是生命，我要救貓」，畫面令人動容。

高雄昨日因颱風颳起強風豪雨，各地紛紛傳出災情，而丁女見狀，便不顧雨勢跑到路邊水溝旁徒手清理淤泥、落葉及樹枝，希望能藉此讓積水散去，而畫面也被民眾拍下PO網，不少網友也因此大受感動。

▲丁女冒雨徒手清淤泥。（圖／翻攝黑色豪門企業）

丁女今獨家接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，因為自己從小父母雙亡，她無法孝順父母，所以就將年長者當作父母，昨天做的事情單純只是想要做一些她認為正確的事，想要幫助清潔的阿姨、叔叔，再加上她發現這麼做能讓積水退去，「我就方圓百里一個一個去清」，她認為自己是在保護大家，也是在保護家園。





▲▼高雄最美天使現身受訪。（圖／記者吳奕靖攝）

丁女也透露，自己也不是第一次做這些事，過去城中城大火，有民眾大喊「貓也是生命」，並且衝進大樓救貓的人就是她本人，「我只是想要尊重生命，不想要生命受到傷害」。

▲她過去就曾衝城中城救貓。（圖／記者吳奕靖攝）

回顧案情，高雄城中城大樓2021年10月14日發生大火，造成46人死亡，而案發隔天，丁女及好友返回現場，除了要取物品外，也想確認親友飼養的3隻貓咪是否平安，而丁女當時心繫貓咪，因此情緒相當激動，還忍不住哭喊，「死的不是只有人還有動物，不只46條人命，還有3隻貓，3隻貓都是家人，我要救貓，拜託幫我祈禱，拜託還活著，貓也是生命，動物也是生命。」但不幸的是，這3隻貓仍命喪火窟。