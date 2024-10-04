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颱風夜狂偷供電設備　台東警埋伏破竊盜集團...4囂張賊被逮

▲慣竊團夥利用颱風深夜竊取供電設備遭警方逮捕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲慣竊團夥利用颱風深夜竊取供電設備遭警方逮捕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警局9月初接獲台電公司報案指稱，台東縣多個鄉鎮重要供電設施，遭人為破壞並竊取電纜線，警方獲報後，立即由刑警大隊等單位組成專案小組，並報請台東地方檢察署檢察官指揮偵辦。

案經專案小組調閱相關監視錄影畫面分析比對，並歷經3個禮拜跟監蒐證後，鎖定犯嫌身份、落腳點及交通工具，同時掌握該竊盜集團犯罪手法及習性。

9月30日在山陀兒颱風來臨凌晨時段，專案小組發現該集團成員駕車自屏東地區出發，沿南迴公路往臺東方向行駛，研判將進入台東犯案，且於得手後隨即離開可能性極大。

經請示指揮林鈺棋檢察官後，立即動用25名警力設置攔截點實施攔截圍捕，並當場逮獲該竊盜集團4名犯嫌，現場查扣犯罪工具等贓證物；經初步清查該竊盜集團已在縣內犯下多起竊盜案，犯罪地點涵蓋臺東縣多個鄉鎮重要工地，行徑相當囂張，全案經詢問後將4名犯嫌移送台東地檢署偵辦，充分展現警方查緝之具體成效。

臺東縣警察局局長梁東山呼籲不肖人士勿以身試法，警方將秉持除惡務盡精神，有效打擊民生竊盜犯罪，如民眾有發生遭竊或發現可疑竊嫌出入，應即刻向警方報案，透過警民合作有效提升居家安全。

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