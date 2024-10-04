獨／高雄「最美天使」現身！曾衝城中城救貓　秀泡水雙手狂嗆酸民

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

山陀兒颱風重創高雄，但昨(3日)卻在街頭上看到一幕暖心畫面，一名短褲妹冒著大雨蹲在路邊徒手清理樹枝、泥巴等等，畫面一出，網友紛紛大讚女子暖舉，但也有人酸她作秀。對此，丁姓女子今獨家接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，她只是想要救人，想要保護大家、保護家園，而她也回應酸民，「我的手都爛了，為什麼要這麼辛苦作這種秀？說我作秀的人，歡迎你來跟我一起作秀。」





▲高雄最美天使現身受訪。（圖／記者吳奕靖攝）

網路上流傳一段畫面，昨天高雄狂風暴雨到處淹水，但路邊卻看見一名短褲妹徒手在清理淤泥、樹枝，且她沒有穿雨衣，淋著雨渾身濕透，獨自在路旁搬運樹枝，畫面一出不少網友都大受感動，稱讚她是「最美天使」；不過，也有一些酸民留言，指女子是想要作秀、想紅。

▲▼丁女秀出泡水雙手以及瘀青回嗆酸民 。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，丁女今上午現身受訪，表示她是附近住戶，因為自己從小父母雙亡，她無法孝順父母，所以就將年長者當作父母，昨天做的事情單純只是想要做一些她認為正確的事，想要幫助清潔的阿姨、叔叔，再加上她發現清淤泥及樹枝、樹葉能讓積水退去，「我就方圓百里一個一個去清」，她認為自己是在保護大家，也是在保護家園。

丁女透露，自己也不是第一次做這些事，過去城中城大火，有民眾大喊「貓也是生命」，並且衝進大樓救貓的人就是她本人，「我只是想要尊重生命，不想要生命受到傷害」。

面對酸民的酸言酸語，丁女則霸氣回應，不是她的家，她為什麼要作秀，「這是天災，沒有辦法，只能在當下做好自己本分，我要做什麼秀？」丁女接著秀出自己的雙手，還有滿是傷痕的膝蓋，自嘲雙手泡水爛到像雞爪，「我的手都爛了，我很累，我痛到睡不著，如果你願意來做這個秀，我會很高興，從中午到晚上6點，說我作秀的人，歡迎你來跟我一起作秀。」

▲丁女表示，她只是想要做自己認為最正確的事。（圖／記者吳奕靖攝）

此外，訪問結束後丁女也透露，自己等等還要去救人，有朋友因受困大樓，她還得去超市買物資，再爬27樓送去給朋友，「我不會刻意去做，但我不會見死不救」。