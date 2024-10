翻船畫面曝！剛果渡輪嚴重超載墜湖「至少78死」　仍有多人失蹤

▲ 載有278人的渡輪在湖中翻覆。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

中非剛果一艘嚴重超載的渡輪發生翻覆意外,船上278人中至少78人罹難,尚有多人失聯,事發數小時後搜救行動仍在進行,死亡人數恐怕還會上升。

綜合《路透》及《美聯社》,一艘載有278名乘客的船隻3日在剛果東部與盧安達之間的基伍湖(Lake Kivu)翻覆,目擊者透露,當罹難者遺體被裝袋運離,遺屬在岸上悲痛哭泣。

A boat capsizes in Lake Kivu, Democratic Republic of Congo, as it sailed from Minova to Goma. pic.twitter.com/7kdupvRhwN