翻船畫面曝！剛果渡輪嚴重超載墜湖「至少78死」　仍有多人失蹤

▲ 載有278人的渡輪在湖中翻覆。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中非剛果一艘嚴重超載的渡輪發生翻覆意外，船上278人中至少78人罹難，尚有多人失聯，事發數小時後搜救行動仍在進行，死亡人數恐怕還會上升。

綜合《路透》及《美聯社》，一艘載有278名乘客的船隻3日在剛果東部與盧安達之間的基伍湖（Lake Kivu）翻覆，目擊者透露，當罹難者遺體被裝袋運離，遺屬在岸上悲痛哭泣。

A boat capsizes in Lake Kivu, Democratic Republic of Congo, as it sailed from Minova to Goma. pic.twitter.com/7kdupvRhwN — Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) October 3, 2024

網路瘋傳的畫面可見一艘擁擠的2層渡輪在平靜的湖面上逐漸傾斜後翻覆，將乘客拋入水中，《路透》尚無法獨立證實影片真實性。

南基伍省省長普里西（Jean Jacques Purisi）說明，這艘船當天稍早從該省米諾瓦港（Minova ）出發，正開往北基伍省戈馬港（Goma ），未料意外翻覆，船上278人已知78人死亡， 但確切數字需等待3天，「因為還未尋獲所有遺體」。

北基伍省省長則稱，這艘船在距離港口約700公尺處翻覆，事故原因仍在調查，目前已知58人獲救。

▲▼ 民眾得知親屬罹難，崩潰痛哭。（圖／路透）

一名倖存者在醫院受訪描述，翻船時水面很平靜，當他周圍的人一個個溺斃，他努力浮在水面上，直到被士兵救起。

51歲女子Alfani Buroko Byamungu在病床上回憶，「我看到很多人沉下去，很多人都被淹沒」，「我看見婦女和兒童往下沉，我自己也在溺水邊緣」，但上帝幫助了她。

由於剛果政府軍與盧安達支持的叛軍「3月23日運動」（M23）衝突，戈馬與米諾瓦之間道路中斷，運糧卡車無法通過，許多商人只好經由基伍湖走海路運輸。

意外發生後人群聚集在戈馬港悲傷哭泣，還有人憤怒吶喊，指責當局坐視長期衝突中斷道路交通，使船隻更加擁擠。失去3名親人的居民比恩法特（Mushagulua Bienfait）指控，「這些都是戰亂後果的一部分」。