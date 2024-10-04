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美軍火商雷神惡意抬價詐欺　顧立雄：不當款項會全數討回來

▲▼國防部長顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

彭博社6月曾揭露美國軍火商「雷神公司」惡意提高對外軍售案的價格，而有媒體報導稱冤大頭之一就是台灣，國防部表示，美國司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還不當得利給我方。國防部長顧立雄今（4日）受訪時表示，最主要案子是在2013年前政府時期，這是美方主動調查並告知，當時媒體披露的時候一直強調我國被當盤子，與事實不相符，會將被高估的不當款項全數討回來。

行政院長卓榮泰今率部會首長至立院備詢，對於雷神公司軍購案，顧立雄會前受訪時表示，這是美方主動調查並告知，美國軍售制度既有防弊措施，不管哪個國家都一樣，美方主動告知後，也進行相關司法程序，會將被高估的不當款項返還退回給我們，這樣防弊的措施還是有保障的。

顧立雄指出，當時媒體披露的時候一直強調我國被當盤子，但這樣的說法是疑美論，與事實不相符，台美雙方密切保持聯繫，相關細節還在最後程序中。

顧立雄強調，會全數討回來，細節不多做討論，各位可以看到最主要案子是在2013年前政府時期，這是跟其他國家一起做的案子，會做比價，浮報部份這不只牽涉到我們，還有好幾個國家。

至於海軍司令受訪時提到，中共可能採用蟒蛇戰略封鎖台灣？顧立雄回應，中國擴張主義本質一直在，不會因為任何主張、政策改變擴張主義本質，全球已經注意到，台海地區和平穩定是安全重要因素，對中國可能作為都密切加以關注，會有妥適因應部分。

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關鍵字：

雷神公司台美合作軍售國防部顧立雄

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