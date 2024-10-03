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颱風山陀兒來襲！全台2死219傷　1人失蹤3天仍未尋獲

▲貨櫃屋被掀翻，2名男子被順利救出 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市貨櫃屋不敵山陀兒颱風的風力遭吹翻。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者劉人豪／台北報導

山陀兒挾帶強勁風雨登陸高雄小港，今（3）日上午出現17級陣風，創下高雄史上最強風速。中央災害應變中心指出，截至3日下午3時，全國已釀2死、219傷、1失蹤。

▲▼ 。（圖／中央災害應變中心）

▲中央災害應變中心指出，截至3日下午3時，全國已釀2死、219傷、1失蹤。（圖／中央災害應變中心）

中央災害應變中心指出，根據內政部消防署資料，全國人命傷亡失蹤情形為2死、219傷、1失蹤。死亡案件分別為，1日11時4分花蓮縣消防局獲民眾報案，花蓮縣壽豐鄉1名男性，年約70歲，在家中修樹不慎自3米高處墜落，經送醫後於2日不治死亡；9月30日19時6分，台東縣消防局接獲民眾報案，1名男性，年約66歲，開車途中(台9線392K處)撞到路邊落石，送台東馬偕醫院救治，診斷為脾臟重度挫傷，於2日不治死亡。

失蹤案件為1日13時17分雲林縣消防局獲民眾報案，台西鄉夢幻沙灘疑似有1民眾落海呼救，失蹤人身分不明待查(疑似移工)，因今(3)日風浪過大，暫停搜救行動。另原2日13時55分110轉報民眾報案目擊花蓮縣秀林鄉水源村水源橋看到有人被水沖走，花蓮應變中心通知為誤報。

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