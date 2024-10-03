快訊／恐怖山陀兒17級狂風強虐！前鎮漁港19艘漁船「斷纜漂流」

▲漁船漂出前鎮漁港至港區水域，拖船在旁戒護。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風今日下午12時40分從高雄小港登陸，上午在高雄二港口測得破紀錄的56.3m/s 17級陣風，雖非正式氣象站紀錄，但已超過賽洛瑪風風的53m/s，但已創下高雄史上最強風速。原先停靠在前鎮漁港躲避颱風的遠洋漁船，不敵強風狂虐，19艘漁船斷纜漂流，台灣港務公司已派拖船緊急封鎖漁港出入口，避免漂進商港航道，造成損害。

台灣港務公司指出，高雄港今日風雨情況加劇，有多艘漁船自前鎮漁港斷纜漂航，其中9艘（穩豪、穩豪168號、富遠壹號、北盛8號 、慶豐787、溢豐、金永穩、金誠穩、金翔鵬）於7時06分漂出，現漂至高雄港122號碼頭旁之德利造船廠水域灣澳，現場共有2條拖船（馬力均為3400P）戒護。

另有4艘（安成、魷達101、大園11、笙發）漁船於11時44分再從前鎮漁港漂出，現漂至本港121碼頭，現場共有2條拖船（馬力分別為3400p、5400p）戒護，目前尚稱安全。以上均無立即危險，並請戒護拖船定時回報現場狀況。

除此之外，目前前鎮漁港內還有6艘漁船發生斷纜，所幸並未漂出，港務公司已派遣臺港勤公司2艘拖船前往協助，其中1艘於漁港內協助推頂，另1艘於漁港堤口戒護，封堵住堤口，以防漁船漂出。另由環球海事公司派遣1艘拖船於前鎮漁港附近水域戒護。

由於目前颱風仍在小港附近，風浪非常大，無法立即協助拖回漁港內。港務公司已通知海洋局要求漁船進行繫纜加固等必要措施，後續須視海氣象情況再將漂出漁船拖回前鎮漁港。而在港內商船及工作船繫泊狀況尚可，無異常狀況。