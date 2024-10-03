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南非黑人怒了！2女闖白人農場覓食遭槍殺　「遺體餵豬吃」找嘸全屍

▲▼ 南非農場主人和2名員工被控射殺2名黑人女性後餵豬，引發民眾抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 農場主人和2名員工被控射殺2名黑人女性後餵豬。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非約翰尼斯堡東北部的林波波省（Limpopo）發生震驚社會的殘忍案件，2名黑人女性為了尋找食物，溜進一名白人擁有的農場，卻遭農場主人和員工槍殺後餵豬吃，殘骸尋獲時已經腐爛，事件曝光後不僅點燃眾怒，還掀起種族、性別暴力與土地所有權爭議。

《紐約時報》報導，附近居民都知道可以在這座農場找到被丟棄的食物，8月中旬便有一家乳製品公司將一卡車過期食品倒在農場後方，44歲女子馬卡加索（Maria Makgatho）和35歲的恩德洛弗（Locadia Ndlovu）為此冒險溜進農場，卻再也沒能回家。

農場主人奧利維（Zachariah Johannes Olivier）和19歲主管德維特（Andrian Rudolph De Wet）都是白人，被控槍殺兩人後將屍體丟進豬圈，45歲黑人員工穆索拉（William Musora）則被控協助棄屍。3人目前皆被拘留，法官2日宣布將保釋聽證會延至11月6日進行。

警方在豬圈裡尋獲已經腐爛的死者遺體，且有部分被豬隻吞下肚。馬卡加索的丈夫也中槍，但幸運逃出農場；兒子蘭蒂（Ranti Makgatho）2日悲痛表示，母親溜進農場只是想餵飽4個孩子，不敢想像她的生命以如此可怕的方式結束。

▲▼ 南非農場主人和2名員工被控射殺2名黑人女性後餵豬，引發民眾抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 民眾聚集法院外舉行抗議。（圖／達志影像／美聯社）

這起事件掀起黑人怒火，聚集法院門外示威抗議。對部分民眾來說，這反映南非長期存在的土地所有權不平等問題，許多黑人在種族隔離期間被迫離開家園，至今多數主要商業農場仍由白人所有，而農村地區的黑人仍過著貧困生活，只能到農場尋找食物。

許多白人農民則主張，他們的農場持續遭到入侵與攻擊，令他們對任何可能的威脅感到不安，部分極右翼人士甚至稱之為「白人種族滅絕」。

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