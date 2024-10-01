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快訊／颱風夜命案　疑「推車運屍」精舍住持與信眾3人聲押

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署偵辦大安區精舍命案，依殺人罪將女住持與信眾共3人聲押禁見。（示意圖／資料照）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

2個月前凱米颱風侵台期間，台北市1間精舍傳出有信眾不明原因死亡，警方到場時，死者頭臉等多處瘀青，調閱監視器畫面發現，死者是被人用膠帶綁在推車上，從附近的餐廳送回精舍，加上死者的存款被提領一空，全案有諸多疑點，台北地檢署30日指揮警方拘提吳姓女住持與信眾李男、姜女共3人到案，1日訊後依殺人等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

凱米颱風7月間挾帶狂風暴雨襲台3天，在各地造成嚴重災情，台北市為因應天然災害，24、25日連續兩天宣布停班停課，颱風假首日，台北市警局大安分局接獲報案，前往位於四維路上的精舍，發現死者倒地，現場疑似已被清理過，報案的吳姓女住持聲稱不知死者為何身亡。

警方一方面報請檢察官相驗，一方面調閱監視器畫面，發現死者是在風雨中，被人抬上平板推車，疑似以塑膠袋及膠帶捆綁固定後，從精舍附近的1間餐飲店送回精舍，但幫忙推送的李男、姜女辯稱，當時死者活得好好的，只是不想自己走路，吳女士等人的說詞讓人感到匪夷所思。

全案經檢察官會同法醫相驗解剖，確認死者身體多處瘀青，疑遭外力致死，而死者的存款雖僅數十萬元，卻剛好就在事發前被分次提領一空，檢察官懷疑全案涉及故意殺人重罪，指揮警方拘提吳女等3人，以釐清事發經過，並追查可能的命案第一現場。

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