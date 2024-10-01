解剖東海女大生查「二次輾壓」　檢：不排除以殺人罪偵辦

▲檢警今天解剖東海女大生，調查有無二次輾壓的相關證據，且不排除改以殺人罪偵辦。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市20歲林姓東海女大生9月22日遭巨業公車輾斃，家屬透露，剛發生時女兒僅是遭輾斷手臂，大喊「好痛！救命！」是施姓司機補油門二度輾壓，才輾斷頸部死亡，家屬一度不願解剖，後來為釐清真相勉強同意，檢方今（1）日進行解剖，且已傳喚施男3次說明，若案情仍有疑點，將再度傳喚，並視案情發展，不排除朝殺人罪偵辦。

林女和王姓學姐9月22日晚間走在中山路斑馬線上，遭到從綠川東街左轉的巨業客運撞上，林女當場死亡，王女身上多處擦挫傷。

施男9月24日中午前往林女靈堂前下跪道歉，林母當面質問，她女兒當時只有手受傷，一旁的學姐全程看得清清楚楚，大叫「壓到我同學了，趕快停車！」為什麼沒有第一時間救人，反而又上車移動公車，硬生生輾壓過去。

對於林母質問，施男並未否認，他辯稱移車是因為怕壓到林女，上車是要打110，但未接通。

警方為釐清真相，9月28日2度傳喚王姓學姐到案說明，據悉，王女說法與林母所述幾近相同，至於施男，9月30日已是第3次傳喚製作筆錄。

警方表示，為釐清死亡真相，公車的監視器畫面、司機通聯紀錄，都有成功保存，另外，鑑識人員也已完成對肇事公車輪胎、煞車系統嚴謹採證；檢方也說，目前是依過失致死罪調查，但也不排除視案情發展，改朝殺人罪偵辦。