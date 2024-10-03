山陀兒搖滾區發威！「1縣市竟出太陽」當地人炸鍋：天氣晴

▲山陀兒預計中午登陸，南部進入搖滾區。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

山陀兒預估今天中午登陸高屏一帶，一名PTT網友也好奇各地風雨狀況，文章曝光後，網友紛紛回報，「現在台北雨是用炸的」、「基隆多處淹水」、「高雄根本世界末日」；台中人反而驚呼，「台中天晴，預計中午準備躲到百貨避難」、「台中...準備出門去公園野餐了」。

一名網友在PTT表示，今早真的風雨很大，大家沒事千萬別出門，同時也好奇各地狀況？

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文章曝光後，雙北人紛紛回報，「現在台北雨是用炸的」、「信義區狂風暴雨」、「台北天母石牌剛剛安靜，現在突然狂風」、「新北暴雨，沒出門不知道風勢」、「新北中和，風雨一般般，滿多人出門內用吃東西」、「台北內湖超大暴雨」。

留言串中，一票台中人表示竟出太陽，「台中大太陽天氣晴」、「台中天晴，預計中午準備躲到百貨避難」、「台中天氣涼爽，等等百貨吃飯看電影」、「台中百貨公司停車場已經炸裂」、「台中大太陽」、「台中...準備出門去公園野餐了」。

其他人也回應，「桃園風大，沒有雨」、「高雄根本世界末日」、「彰化風好大」、「基隆多處淹水」、「台南市區小雨不停，風不算大」、「桃園蘆竹風超大 打開車門差點關不上」、「彰化出太陽偶有陣風」。

中度颱風山陀兒持續緩速接近台灣，預估今午登陸高屏，天氣風險公司分析師李至晟指出，山陀兒所在環境不利，登陸後很快減弱，明天可能減為熱帶性低氣壓，同時颱風警報可望解除，明天起降雨比較明顯的地方，轉換到基隆北海岸到宜蘭。

氣象署簡任技正伍婉華再三提醒，山陀兒登陸南部後，南部風強雨大很危險，可能出現14級強陣風，以及颱風暴潮引起的海水倒灌，特別叮嚀民眾要注意安全，不要從事海邊活動，前往宜花、東南部、北部山區更要小心。