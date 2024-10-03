LIVE／山陀兒將登陸「北部雨勢加劇」　氣象署最新說明

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颱風山陀兒緩步，根據氣象署預估，山陀兒今日上午到中午前後登陸，在登陸後會迅速減弱為熱帶性低氣壓，不過北部雨勢會增加，民眾不可輕忽。氣象署將於8時40分說明颱風最新動態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

氣象署觀測，山陀兒6時的中心位置高雄的西南方約 50 公里之處，以每小時8轉4公里的緩慢速度向北北東進行，近中心最大風速每秒 38 公尺（約每小時 137 公里），相當於 13 級風，瞬間最大陣風每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風。

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▲氣象署說明颱風動態。（圖／氣象署直播）

山陀兒暴風圈已進入彰化以南、南投、花東陸地及澎湖，對新竹以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅。今日西南部沿海及恆春半島易有8至10米浪高，中部以北、花東沿海及澎湖、馬祖亦有5米以上浪高。

另外，各地風力明顯偏強，彰化、雲林、嘉義縣、台南以南地區及桃園至台中沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有11至13級強陣風，桃園至台中、嘉義市地區及新北、台東沿海空曠地區易有9至10級強陣風。氣象署已針對高雄、屏東發布颱風強風告警。

氣象署預估，山陀兒今日上午到中午前後登陸南部，南部要嚴防暴雨以及致災狂風，而山陀兒登陸後會迅速減弱為熱帶性低氣壓，不過因東北季風及水氣偏多，北部雨勢會增加，民眾不可輕忽。