全台颱風假Day2！山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

▲山陀兒颱風動態。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中颱山陀兒持續牛步，全台今天停班停課第2天，山陀兒中心預計今天中午前後以中颱下限的強度登陸，登陸後會迅速減弱成輕颱，明天白天就會變成熱帶性低氣壓。

中央氣象署預報員張承傳表示，截至04：15為止，山陀兒颱風目前在高雄的西南西方約 70 公里處，以以每小時9轉4公里緩慢速度，向東北轉北北東進行，近中心最大風速每秒 38 公尺、相當於13級風。

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陸警範圍：新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。

海警範圍：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

張承傳指出，山陀兒會以中颱下限強度、今天中午前後登陸，登陸後會迅速減弱，明天白天就會減弱為熱帶性低氣壓。不過受到外圍環流、東北季風影響，氣象署針對屏東縣、台東縣發佈超大豪雨特報；基隆市、新北市、台北市、台南市、高雄市、花蓮縣大豪雨特報；嘉義縣、嘉義市、雲林縣、基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，桃園至彰化、台北及南投地區有局部大雨發生的機率。