誤把「這食物」當檳榔戒10年！他崩潰了：我的童年快樂

▲原PO小時候愛吃「檳榔」。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

乍看長有點像？大陸一位男子表示，他小時候吃檳榔，一天能吃一包，有天他科普後嚇壞趕快戒掉，戒了10年最近才發現原來他以前吃的是橄欖，「我現在就去下單尋找我童年的快樂，向橄欖道歉！」過來人說，「沒用的，小孩的味覺是最好的，長大了就會變淡了！你永遠失去了最好吃的橄欖。」

「社死案發現場」在微博轉發貼文，原PO說，他戒快10年才發現戒錯東西，「小時候特別愛吃一個零食，是那種一根藤裡面有三顆果子？」吃起來鹹鹹甜甜的，慢慢嚼別有風味，他一天就能吃完一包。

原PO表示，在學校查了檳榔的危害，看到照片想起這正是自己吃的東西，於是便把剩下的吃完就戒了，「直到剛才刷到一篇內容，內容是有關摘橄欖的，看到留言區有人疑惑橄欖和檳榔的差別」，這時他恍然大悟，「我才知道！橄欖！是多麼健康的食物啊！而我！戒了整整10年！我現在就去下單尋找我童年的快樂，向橄欖道歉！」

▲原PO原來吃的是橄欖。（示意圖／Pexels）

貼文曝光後，不少人紛紛留言，「沒用的，小孩的味覺是最好的，長大了就會變淡了！你永遠失去了最好吃的橄欖」、「橄欖：你終於回來了」、「小時候我以為只要關燈了就是睡覺了，我睜開眼，以為關了燈就在睡覺了」、「你說的橄欖也不能多吃啊，屬於醃製的果脯了，新鮮的橄欖才屬於水果類」。

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