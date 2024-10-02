前英相強生回憶錄爆料　女王生前「罹骨癌」！還原駕崩前最後一面

▲ 強生稱任期內每周覲見女王是一種特權與安慰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世於2022年9月辭世，享耆壽96歲。儘管王室稱女王死因為「年老」，英國前首相強生（Boris Johnson）在即將出版的回憶錄中爆料，其實她生前患有骨癌。

綜合CNN等外媒，強生於2019年7月至2022年9月間擔任首相，正式請辭當天正是女王去世的前2天。他的回憶錄《釋放》（Unleashed，暫譯）將於10日出版，書中也提及他在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）最後一次覲見女王時的情形。

強生在節錄中寫道，「我早在一年多前就知道她罹患某種骨癌，醫生擔心她隨時可能急速衰退」。這是首度有前任政府高層公開暗示女王的死因，儘管死亡證明書上記載的死因是「年老」而死。

強生2022年9月6日前往巴爾莫勒爾堡時，女王私人秘書愛德華楊（Edward Young）前來迎接，且暗示他上次見到女王過後，她的病情已經嚴重惡化。

強生寫道，「她看起來臉色蒼白，駝背更嚴重，手掌和手腕上有黑色瘀傷，可能是點滴或打針造成」，「她整個夏天都知道自己不久於人世，但她決心堅持下去，完成最後的任務」，「正如愛德華所說，她的心智完全不受疾病影響。我們的談話中，她仍不時露出燦爛微笑，那是一種振奮人心的美麗」。

女王生前最後一張官方照片就是強生請辭後，她會見剛當選新任首相的特拉斯（Liz Truss），而這是女王在位70年來首度在巴爾莫勒爾堡舉行首相任命儀式，而非在倫敦的白金漢宮。

強生形容，每周覲見女王是一種特權與安慰，「她散發出一種服務精神、耐心與領導能力。如果有必要，你真的會覺得你願意為她而死」，儘管這可能聽起來很荒唐，「我們需要一個善良、明智且超越政治的人來展現國家的優點，而她做得很出色」。

英國多名前首相都曾在自傳中提及和女王的互動，包括布萊爾（Tony Blair）、布朗（Gordon Brown）及卡麥隆（David Cameron），但都不如強生般鉅細靡遺。

女王在位期間，王室一直嚴密保護她的醫療隱私。白金漢宮從未稱女王患有骨癌，且有規定不能評論有關王室的書籍，因此拒絕就強生新書回應媒體置評請求。