國家隊教練淪「跨國淫媒」　10年後竟成高官

▲林建佳（前排左3）擔任體操協會理事長不久，就因爆發選手參賽資格爭議遭到批評。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年11月，中華民國體操協會即將舉辦「全國彈翻床錦標賽」「全國有氧體操錦標賽」「全國競技體操錦標賽」三大賽事，選手們除了準備報名資料，也如火如荼展開訓練，希望爭取好成績，之後可代表台灣參與國際比賽。不過，本刊最近卻接獲投訴，指協會問題很多、理事長爭議不斷，還有涉嫌仲介女子出國賣淫的黑歷史。

知情人士A先生告訴本刊：「林建佳十多年前涉嫌仲介女子到澳洲賣淫，被媒體踢爆後，沉寂將近10年，近年大復活，不僅擔任多個協會的理監事，還搖身一變成為體操協會理事長，但他身兼公立學校教職，卻長期請假，甚至私下在外開班授課，涉嫌違反《公務員服務法》，非常誇張！」

▲體操協會理事長林建佳開辦收費課程，遭質疑是以協會頭銜中飽私囊。

本刊調查，14年前《壹週刊》曾以封面故事踢爆，當時從高雄市立明正國小，借調左營訓練中心擔任國家體操隊教練的林建佳，長期與跨境賣淫集團首腦「陳太太」合作，招募年輕女子赴澳洲賣淫。

後來2人分道揚鑣，林仍以個人身分繼續仲介女子前往澳洲賣淫，過程全遭記者化身採訪直擊。報導出刊後，林建佳雖辯稱是誤會、遭陷害，但當時體委會競技處得知消息，立即行文高雄市教育局，取消他在左訓中心的教練資格，林任職的明正國小也召開教評會，決議暫停他的所有課程。

▲林建佳在高雄明正國小（圖）擔任體育老師，被爆長期請假坐領乾薪。

A先生表示，淫媒事件釀成軒然大波，林建佳見苗頭不對，選擇低調，不再對外解釋，風波過後才回學校任教，蟄伏10年後，再度憑藉自己的人脈及公關能力，開始參與各體操協會運作，重新在體壇復出，先當選高雄市體育總會常務監事，並於2021年成立中華民國體操感覺統合總會，擔任常務理事。

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