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大陸 大陸焦點 特派現場

葬儀社到社區收屍！擔架竟詭異消失　監視器驚見「超扯1幕」傻眼

家中有親人過世時，第一時間除了報警，還必須通知葬儀社前來處理。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲家中有親人過世時，第一時間除了報警，還必須通知葬儀社前來處理。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸山西省一名老人在家中過世，殯儀館人員接獲通知到場後，將用來搬運大體的擔架放在樓梯間，再進入往生者家中處理，不料一行人將遺體搬出門後，竟發現擔架不翼而飛，急忙調閱監視器尋找，結果令人超傻眼。

綜合陸媒報導，事件發生在山西省某個社區內，當時一位老人去世，殯儀館帶著擔架到場擡運屍體，礙於擔架上樓不方便，工作人員便將擔架暫時放置在進門的樓梯間，再帶著屍袋到往生者家中搬運大體，沒想到下來一看，擔架竟不翼而飛，工作人員急忙請社區物業調閱監視器。

警方獲報循線找到人，原來大媽竟準備把擔架拿去變賣。（圖／翻攝自微博）

▲警方獲報循線找到人，原來大媽竟準備把擔架拿去變賣。（圖／翻攝自微博）

根據短暫的監控畫面，該處算是新式高檔社區，只見一名身穿紅色上衣，斜背著包包的大媽從大樓出來準備出門，一手拿著一個飲料瓶和疑似老花眼鏡的物品，接著她看到擔架平放在樓梯間，竟直接彎下腰將擔架掀起，然後一手拎著擔架搖搖晃晃走出大門離開。

警方獲報循線找到人，發現大媽竟準備把擔架拿去變賣，所幸員警及時攔阻，幫殯儀館找回失物，隨後依盜竊罪嫌將婦人帶回偵辦。

事件曝光後，不少網友傻眼直呼「大家看到的是擔架，她眼裡看到的是能賣錢的鋁合金」、「估計是家裡人馬上就用上了」、「有些老太太是真討厭，什麼都想佔便宜」、「她家經常有人需要抬」。

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