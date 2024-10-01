最後一次飛行...KC-10退役　將前往「飛機墓園」

▲KC-10加油機。（圖／美國空軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美國空軍最後一架KC-10加油機於9月26日進行最後一次飛行，並在加州特拉維斯空軍基地舉行送行儀式，結束44年服役的歷史。

▲蒙森空軍基地存放有大量飛機。（圖／蒙森空軍基地）

美軍表示，KC-10最後目的地是亞利桑那州「蒙森空軍基地」（Davis Monthan Air Force Base）的第309航空維修與再生大隊（309 AMARG），是專門為退役飛機保存和維護的地方。由於這裡位處沙漠地帶，濕度與降雨量都極低，加上腹地廣大，適合存放大量退役飛機，因此有「飛機墓園」（Boneyard）的稱號。這些退役飛機除了能夠汰換出可用的零件，有時也會因戰備需求，進行重新升級改裝。

▲KC-10加油機最後飛行，左右兩架F-15E伴飛。（圖／美國空軍）

KC-10於1981年服役，是麥道公司DC-10客機的衍生機型，設計初衷是為美軍提供全球性支援，主要任務是空中加油，也包含運送人員和設備；加油能力和貨運容量在快速反應和人道救援中發揮關鍵作用，特別是在颶風、地震等自然災害。

KC-10的卓越戰績在1991年波斯灣戰爭中，為美國和聯軍飛機提供空中加油，支援大規模軍力集結，KC-10和KC-135加油機進行約51,700次空中加油，從來沒有錯過任何預定的會合點。此外，1999年科索沃戰爭中，北約盟軍行動KC-10飛行了409次任務；2001年9月11日恐怖襲擊後，KC-10參與諸多關鍵行動，包括在伊拉克與阿富汗。

▲KC-46空中加油機。（圖／美國空軍）

KC-10退役後，空軍將以KC-46A「飛馬」加油機取代，截至2024年9月，已有88架KC-46交付，並將繼續支持美軍的全球投射能力。