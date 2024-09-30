越晚雨越強！山陀兒幾乎沒動「明達顛峰」　海陸警報解除時間曝

▲山陀兒颱風預估周三於高雄－屏東間登陸。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒暴風圈已碰觸恆春半島，屏東、台東進入暴風圈範圍，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，越晚風雨越強，山陀兒直攻強烈颱風，明天預估將以巔峰狀態登陸，最強核心橫掃高雄及屏東，台南在邊緣，同樣不可輕忽。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，預估周四下半天至周五陸續解除警報。

中央氣象署觀測資料顯示，山陀兒下午4、5時的中心都仍在鵝鑾鼻南南東方約160公里之處，以每小時9轉4公里緩慢速度，向西北西轉北北西進行。暴風圈已接觸恆春半島及台東陸地，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅。

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中央氣象署簡任技正伍婉華說，颱風未來強度有稍增強趨勢，如果環境適合，不排除增為強颱。明天下半天開始北轉，但移動速度不快，估周三從南部登陸再往東北方向移動，南部完全沒有山脈屏障，颱風結構完整，一定要小心。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午發文表示，山陀兒颱風暴風圈已經逐漸進入恆春半島，屏東、台東也會陸續進入暴風圈，越晚風雨越強。山陀兒颱風準備開始第2階段增強，這次將直攻強烈颱風。

粉專指出，山陀兒明天下午抵達恆春西南方之後，就會開始慢速大角度轉向，預估將以巔峰狀態，周三中午於高雄－屏東間登陸，颱風最強核心將橫掃高雄、屏東地區，台南正好在核心邊緣，同樣不可輕忽。如果山陀兒順利翻越中央山脈，預計周四凌晨，在花蓮附近出海，之後會加速北上，下午北部脫離暴風圈。

「天氣風險 WeatherRisk」指出， 颱風持續朝西北西方向前進，各縣市將會陸續受到暴風圈影響，到了周三，開始朝東北轉向，颱風中心有機會登陸高屏一帶，並且暴風圈籠罩全台，因此周三雨量、風力都是不容輕忽。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，根據最新路徑預報資料，颱風移動速度有稍微慢了一些，影響時間拉長，預估周四下半天至周五才會陸續解除警報。