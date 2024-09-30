山陀兒「90度鬼切」路徑曝！美日預測：將沿中央山脈貫穿台灣

▲美軍聯合颱風警報中心預測路徑走勢圖。（翻自美軍聯合颱風警報中心）

圖文／鏡週刊

第18號颱風「山陀兒」來勢洶洶，目前山陀兒位置在巴士海峽附近，即在鵝鑾鼻的南南東方約220公里之處。不過美軍與日本氣象廳預報皆顯示，山陀兒將會在24-36小時內，形成「90度鬼切北上」，並不排除從台灣南部登陸，並一路北上貫穿。

美軍聯合颱風警報中心（JOINT）預報指出，山陀兒將會在24-36小時內，形成「90度鬼切北上」，不過山陀兒也會放慢速度，之後不排除從台灣南部登陸。隨後山陀兒會沿著台灣中央山脈系統，朝台灣東北方向前進後再出海。此外，日本氣象廳對山陀兒的路徑預報，一樣顯示「90度北上鬼切」，目前氣象廳也將山陀兒的強度列為「強烈颱風」。

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我國氣象署預報顯示，山陀兒在過去3小時強度略為增強，目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入臺灣南方近海，對臺東、屏東及恆春半島將構成威脅。

▲目前氣象廳也將山陀兒的強度列為「強烈颱風」。（翻自日本氣象廳）



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