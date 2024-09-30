赴德交換1年　閨蜜變超開放「狂聊約砲故事」！她愣：還說我太保守

▲閨蜜個性大轉變。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，閨蜜到德國交換學生1年，最近回國約碰面敘舊，沒想到對方個性180度大轉變，不僅跟原本的男友分手，在德國期間還到處約砲，已經不是原本認識的模樣，震驚之外也覺得雙方有了距離感，「我內心的道德在瘋狂說不」，朋友還笑她太保守了。

女網友在Dcard發文，「朋友去德國交換之後變超開放」，跟閨蜜是大學同學，日前對方從德國回來，轉變讓她很驚訝。閨蜜出國前有個交往多年的男友，且雙方家長也見過面，如今不但分手，在德國也常常跟人約砲。她聽了難以置信，明明是個保守的人，「怎麼才交換快一年，就變了一個人」。

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本來以為只是體驗玩玩，閨蜜竟說約砲的人數有點多，她擔心對方會染病，建議去驗一下，閨蜜卻喊只要沒有愛滋就好，「德國的事就留在德國，不會影響未來的關係的」。聽著閨蜜不斷分享德國的瘋狂故事，她很痛苦，「一邊是想要讓朋友有被傾聽的感受，另一邊是我內心的道德在瘋狂說不，然後一直忍不住看向她都是瘀青的膝蓋，我好希望我的想像力能差一點就好了」。

最後道別是，她暗示下次不要一直聊約砲的事，卻被閨蜜虧太保守、不夠進步，「我好糾結，想要繼續當朋友，但是頻率好像開始對不上了」，之前也去過歐洲國家長待，但都沒有遇過這種情況，「還是因為我看起來太保守了，所以大家都不會跟我聊這種事？」

貼文曝光，網友表示，「可能內心本來就有這個傾向，只是到了德國才被打開，如果真的不能接受就慢慢淡掉吧，維持好心中的那把尺比交友重要多了」、「這種很多案例是家裡管太嚴，出去之後才發現世界那麼大，然後就回不去了」、「我也是遇過幾個朋友在畢業後整個想法都改變了，自己的做法是只要對方做的不是壞事，就保持朋友關係」、「歐美那邊跟我們的文化差異真的很大，去那邊交換一年之後性方面價值觀都會不同，我朋友也完全是這樣」。