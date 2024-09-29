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上海廣播電視台大整併　將各關停4個廣播電視頻道

▲▼上海廣播電視台。（圖／翻攝上海廣電）

▲上海廣播電視台。（圖／翻攝上海廣電）

文／中央社台北29日電

在網路興起、傳統媒體漸趨式微下，屬上海市官媒的上海廣播電視台日前宣布撤併東方衛視中心、紀錄片中心和融媒體中心，建立全新的「融媒體中心」，並將關停4個電視頻道和4個廣播頻率，大減40%的傳統頻道頻率。

綜合上海廣播電視台官網及網路訊息，上海廣播電視台（上海文廣集團）25日召開「改革發展大會」，正式宣布中共上海市委宣傳部批覆的上述整併方案，同時為新整合而成的「上海廣播電視台融媒體中心」舉行揭牌儀式。

上海市官方並標榜，這一方案是「全面開啟上海廣播電視台（集團）新一輪改革高質量發展的新征程」，並可真正實現「主業（本業）更加突出、特色更加鮮明、效益更加改善」的目標。

根據這項被稱為「改革行動方案」的整併方案，未來5年，上海廣播電視台將全面實施「新聞立台、文化興台、融合強台」的核心戰略，聚力鍛造「主流媒體頭部平台」，著重強化「台網（廣播電視台與網路）並重、智能引領、移動優先、首發原創」的基本策略。

這套方案還宣示，用人工智慧（AI）重塑媒體技術底座，加快推進智慧化、超清化、行動化發展，大力培育媒體「新質生產力」，不斷提升「核心競爭力」。

上海廣播電視台台長兼總編輯方世忠表示，這項方案把「新聞立台」作為改革的著力點，做強新聞媒體主責主業，撤併東方衛視中心、紀錄片中心和融媒體中心，組建全新的融媒體中心；並推動第一財經構築廣播、電視、報紙、雜誌和網路「五位一體」的「垂類新聞全媒體平台」。

方世忠指出，方案的關鍵詞之一是「瘦身」。把「精簡精辦」作為改革的突破點，堅決摒棄「做虛功、圖虛榮、變虛胖」，要強身健體、提質增效。因此有序關停4個電視頻道和4個廣播頻率，大力壓減40%的傳統頻道頻率，真正實現「主業更加突出、特色更加鮮明、效益更加改善」。

他還說，要培養一批「名主持、名記者、名編輯、名導演、名製作人、名工程師」，建設「塔頂更尖、塔體更強、塔基更厚」的媒體人才大廈，打造一支「充滿激情、富於創造、勇於擔當、追求卓越」的幹部人才隊伍。

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