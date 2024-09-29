南投高中教官帶學生體驗國軍裝備　獲全民國防教育傑出貢獻獎

▲南投高中學生參加特戰體驗營情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

113年全民國防教育傑出貢獻獎得主月前揭曉：南投高中榮獲團體獎，該校生輔組長教官陳協笙及縣政府教育處職員余文麟皆獲頒個人獎，3者皆於8月29日接受總統賴清德親自頒獎，展現南投縣在推動全民國防教育的卓越成績。

縣長許淑華在27日接見並嘉勉南投高中校長傅國樑及陳協笙、余文麟，許淑華肯定並感謝該校透過各種不同教學方式，提升學生對全民國防的興趣、加強全民國防概念；這次評選經全國激烈競爭，僅13位個人獎得主中，南投就佔了2位。

▲▼南投高中學生參加特戰體驗營、參訪陸軍砲兵測考中心。

其中陳協笙透過生動的教學，讓孩子更加了解國防知識；他說學校多年來不僅在日常課程中落實國防知識，還積極策劃各類國防體驗活動：如營區參訪、國軍裝備展示、特戰部隊「降落傘」體驗以及海軍「潛水裝備」體驗等，讓學生深入了解國軍、激發對國防事務的興趣。

▲113年全民國防教育傑出貢獻獎得主揭曉：南投高中榮獲團體獎，該校生輔組長教官陳協笙及縣府教育處職員余文麟皆獲頒個人獎。

余文麟則於軍職退役後進入縣府教育處服務，運用過去在軍中所學，協助該處積極推廣各項全民國防教育活動：不單開辦增能研習課程，加強師長將全民國防教育理念融入在日常教育授課技巧，也結合縣內高中職打靶時機，廣邀府內各局處夥伴共同參與打靶活動，藉由親身體驗，深植全民國防教育的信念，也是最好的在職教育訓練。

傅國樑指出，該校在推廣國防教育時亦積極參與國軍人才招募工作，透過與中部地區人才招募中心的合作，定期舉辦招募活動，並在運動會、校慶園遊會中設立國軍招募攤位，展示國軍裝備，讓師生近距離接觸國軍，今年更在兵役節中被表揚為「人才招募績優學校」。