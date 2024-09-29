京華城案急轉直下！　7人羈押禁見

記者張靖榕／綜合報導

京華城案案情急轉直下，時任柯文哲競總財務長的李文宗、前鼎越公司董事長兼時任台北市兵役局長朱亞虎，28日深夜遭裁定羈押禁見，兩人今（29日）凌晨0時許被押往台北看守所。至今為止，因柯文哲台北市長任內的京華城容積率風波而被羈押的人，已有7人。

▲前鼎越公司董事長朱亞虎遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）



北檢追查京華城弊案，先查出威京集團主席沈慶京涉嫌行賄市議員應曉薇4740萬後，再查出民眾黨主席柯文哲參選總統時的財務長李文宗也涉嫌收賄，檢察官於28日凌晨依《貪污治罪條例》向法院聲請將李文宗、京華城土地開發商鼎越公司前董事長朱亞虎羈押禁見。台北地院28日深夜11點多認定李、朱涉嫌重大，有串證之虞，裁准羈押禁見。

▲前台北市長辦公室主任李文宗遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）



儘管柯文哲始終否認收賄，但經檢方勾稽比對京華城、政治獻金等案金流後，認為部分金流異常，因此於26日第4度提訊柯文哲，並於隔日針對該案進行第二波大規模偵查行動，擴大搜索朱亞虎、李文宗、威京集團相關員工在內的10名被告、6名證人的住居所及辦公室，訊後將其中15人移送北檢複訊。

柯文哲前隨扈陳文鐘、柯行程祕書黃心緗、祕書黃婕穎、祕書林鼎峰等證人複訊後均獲請回；10位被告中，沈春池文教基金會前祕書長、前電視主播童中白、前京華租賃公司負責人洪秀鳳；監察人范雅琪、陳秀桃、劉芷安、財務人員黃淑雯等6人均被請回。張志澄、陳俊源2人交保。

檢方認為朱亞虎涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行賄罪，李文宗涉犯違背職務收賄罪，犯嫌重大，有勾串之虞，28日凌晨向北院聲押禁見。

檢方陸續聲押沈慶京、應曉薇、助理吳順民、前台北市副市長彭振聲、前台北市長柯文哲，加上今零時收押的李、朱2人，本案聲押人數增至7人。