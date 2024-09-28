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快訊／京華城弊案擴大！　「大帳房」李文宗、朱亞虎羈押禁見

▼前台北市兵役局長朱亞虎（左）、柯文哲大帳房李文宗（右）。（圖／記者劉昌松攝）

▲前台北市兵役局長朱亞虎（左）、柯文哲大帳房李文宗（右）。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

北檢追查京華城弊案出現重大突破，時任柯文哲競總財務長的李文宗，前鼎越公司董事長、時任台北市兵役局長朱亞虎今(28日)遭檢方依收賄、行賄罪聲押，經過一整天的閱卷、訊問後，深夜結果出爐，北院認定李、朱涉嫌重大，有串證之虞，裁准羈押禁見。

北檢追查京華城弊案的不法金流，繼查出威京集團主席沈慶京涉嫌行賄市議員應曉薇4740萬後，專案小組再查出，民眾黨主席柯文哲參選總統時的財務長李文宗，也涉嫌在此案中收賄，檢察官28日凌晨依《貪污治罪條例》，向法院聲請將李文宗羈押禁見，京華城土地開發商鼎越公司前董事長朱亞虎也被聲押。

北檢向法院聲請羈押後，今下午約1點左右，將卷證及兩名被告送至北院，因檢察官依《刑事訴訟法》第93條第2項但書聲請限制閱卷，值班法官會先依《刑事訴訟法》第101條第2項但書，於今天下午4點20分先開閱卷庭，請檢察官到庭敘明理由，指明限制閱卷之範圍，並請辯護人到庭陳述意見，開完此庭後決定於晚間6:50召開羈押庭。

稍早北院認定李、朱涉嫌重大，有串證之虞，裁准羈押禁見。

★★★ ETtoday新聞網提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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