▲2024 TAxT桃園科技藝術節，百台無人機跨界表演

▲全新無人機跨界表演《醒獅舞流星》。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024 TAxT桃園科技藝術節」28日晚間，在中原文創園區首度上演全新無人機跨界表演《醒獅舞流星》及《桃源星光》。市府藝設中心表示，這兩件作品展現了傳統文化與尖端科技的創新融合，不僅為觀眾帶來視覺震撼，也進一步詮釋了藝術與科技如何跨越界限，共同探討未來的可能性。

桃園市長張善政當晚也偕同其夫人，特別來到中原文創園區，與市民一同觀賞精彩的2場演出。《醒獅舞流星》是一齣結合LED無人機與LED醒獅舞的表演，由本屆桃園科技藝術節策展人暨藝術家羅禾淋以及無人機ASST團隊技術總監龔志銘共同策劃並擔任導演，邀請桃園在地醒獅團「聖義龍獅團」共演，將傳統文化與現代科技巧妙融合。

▲百台無人機群飛表演《桃源星光》。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，震撼的百台無人機群飛表演《桃源星光》。這場表演使用了144台無人機同步飛行與燈光變化，構築出如詩如夢的天空圖騰，無人機在夜空中排列出象徵桃園城市發展與未來智慧城市的圖案，展示以桃園從航空城為起點，到桃園成為智慧城市之概念。這項由羅禾淋與龔志銘共同擔任導演的作品，結合了藝術創意與精密技術，並由桃園出生的藝術家黃孟凡執行導演，設計無人機的圖樣以及桃園的故事。

透過無人機的精密編排，將桃園的地標與文化符號投射在夜空之中，以四通八達的交通來設計群飛的圖像內容，從象徵桃園展演中心的鐵玫瑰到中原文創園區，串聯北桃園與南桃園，又從桃園市民卡、機捷到機場，桃園成為交通樞紐的智慧城市。

「2024 TAxT桃園科技藝術節」即日起至10月13日，在中原文創園區展出。以「超智域：一場人與AI的競賽」為展覽主題，呼應 2024 年在全球掀起的 AI 熱潮之下，當代人類如何面對科技及全新的道德挑戰，並邀請來自臺灣、日本、英國、義大利的 14 組科技藝術家參展，透過科技與藝術的結合，引領民眾深入思考人類在科技時代的角色與未來挑戰。