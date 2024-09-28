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「山陀兒」路徑離台更近！威脅增大　粉專：暴風圈下周二三掃全台

▲▼山陀兒颱風(左)與燕子颱風(右)雙颱共舞，山陀兒對台灣威脅大。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒颱風(左)與燕子颱風(右)雙颱共舞，山陀兒對台灣威脅大。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今年第18號颱風「山陀兒」生成了，天氣風險公司指出，山陀兒颱風目前位台灣東南方海面，下周一下半天暴風圈就會碰到恆春半島，海上陸上颱風警報周日到下周一應該就會陸續發布；山陀兒路徑西修，離台灣越來越近，威脅增大中，暴風圈有機會在下周二到下周三籠罩全台灣。

天氣風險公司分析師廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，山陀兒颱風已經在今日上午8時形成，不過還不影響。今天台灣受到低壓帶東北風影響，北部與東北部地區天氣不穩定，時晴時雨，雨區內有時雨勢較大。中南部地區天氣晴時多雲，嘉義以南山區有局部午後雷陣雨。各地高溫北部29-31度，中南部32-33度，東半部30-32度，沒下雨的時候仍感悶熱。

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明天隨颱風外圍稍微接近，廖于霆表示，北部東半部的水氣更多，持續有陣雨或雷雨發生機會，中南部仍是晴時多雲的穩定天氣。北部高溫29-31度，中南部高溫32-34度，東半部高溫29-32度。沿海開始有長浪發生，若要前往海邊活動，請注意安全。

▲▼颱風暴風可能到達時間與機率。（圖／氣象署提供）

▲颱風暴風可能到達時間與機率。（圖／氣象署提供）

山陀兒颱風目前位於台灣東南方海面，廖于霆指出，預測下周一開始會逐漸接近巴士海峽與台灣東南部海面，下周一下半天暴風圈就會碰到恆春半島，海上陸上颱風警報周日到下周一應該就會陸續發布。

預測路徑方面，廖于霆說明，山陀兒大致上朝西修正，離台灣越來越近，對台灣的威脅是在增大中，暴風圈有機會在下周二到下周三籠罩全台灣，提醒做好防颱準備。強度方面，因為台灣附近海溫較暖，可能會快速增強為中度颱風，暴風半徑也會很快地擴大到250公里。

廖于霆指出，若颱風預報路徑沒太大變化，周六、周日台灣天氣大致算穩定，適合做防颱準備，下周一東南部就會有些風雨感受，下周二、下周三全台風雨最明顯，要到下周四颱風快速向東北遠離，台灣天氣才會恢復穩定。

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