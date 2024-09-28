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推掉上百萬業配　網紅只為1件事

貳輪嶼老闆林弘毅也是網紅戴蒙老闆，經營TikTok抖音僅2年多，擁有20萬粉絲。

▲貳輪嶼老闆林弘毅也是網紅戴蒙老闆，經營TikTok抖音僅2年多，擁有20萬粉絲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

貳輪嶼在二手機車界市占第一，老闆林弘毅還有個斜槓身分－網紅，他經營TikTok抖音僅2年多，擁有20萬粉絲，也在短影音獎項最高殿堂「金刻獎」獲獎，單支影音觀看量動輒30萬以上。但林弘毅不接業配，推掉的業配超過100個，他很清楚自己經營網路社群的原因，「增加粉絲的信任感。」

「如果你是我朋友…」TikTok抖音帳號「戴蒙老闆好機車」口頭禪一講，搭配輕鬆幽默且易懂的話語，關於機車的疑惑，一定能在戴蒙老闆的頻道中得到解答。只要是18至30歲的機車族，幾乎都看過戴蒙老闆的影片，主題包括「如何分辨事故車」「二手車保值訣竅」等上千支影片，留言區總能引起機車族共鳴、討論。

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貳輪嶼有別於傳統車行，店面乾淨明亮、寬敞，沒有暗黑油汙感。

▲貳輪嶼有別於傳統車行，店面乾淨明亮、寬敞，沒有暗黑油汙感。

戴蒙老闆本名林弘毅，創立的二手機車品牌「貳輪嶼」全台共有16間直營店，但他鮮少在影片中廣告宣傳自己的店，以分享機車知識為主，也會直言分析哪個品牌的車值不值得買，真誠敢言讓他經營帳號短短2年多，粉絲數便衝到20萬人，也在去年短影音獎項最高殿堂「金刻獎」獲得「最佳跟風獎」。

戴蒙老闆在網路社群走紅，業配合作邀約也不斷找上門，他卻不像一般網紅開始接業配賺錢，「因為我不是要做網紅，我們要的是，粉絲對我們產生信任感。」

林弘毅（右）很重視網路社群經營，短影音一上線，會立刻與同仁討論影片留存率，檢討怎樣提高觀看度。

▲林弘毅（右）很重視網路社群經營，短影音一上線，會立刻與同仁討論影片留存率，檢討怎樣提高觀看度。

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