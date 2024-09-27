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三星急搶AI市場！無預警推出Galaxy S24 FE　超強規格一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

三星 27日無預警在官網上公布全新產品，推出S24家族系列新機型「Galaxy S24 FE」，該手機主打初階AI入門機款、6.7吋螢幕、三星AI功能等等，將以22,900元價格上市，預定於10月4日正式開賣。

▼Galaxy S24 FE初階AI手機無預警在官網上登場。（圖／三星提供）

▲▼ Galaxy S24 FE 。（圖／SAMSUNG）

相較於旗艦機、Z Fold摺疊系列，這次S24家族新成員「Galaxy S24 FE」無預警就在官網上架，三星表示，看好市場動能，三星宣布全新Galaxy S24 FE正式在台上市，承襲Galaxy S系列深受喜愛的Galaxy AI應用、先進相機與頂尖效能，讓想要首次入手Galaxy旗艦裝置的消費者以親民的價格輕鬆踏入AI行動生活。

Galaxy S24 FE共推出迷漾綠、夢境藍、微醺灰三款配色，建議售價為NT$22,990。預計10月4日起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路陸續開賣，電信通路由遠傳電信獨家上市。喜迎新機上市，三星祭出雙重優惠，詳情可至官網查詢。

▲▼ Galaxy S24 FE 。（圖／SAMSUNG）▲▼ Galaxy S24 FE 。（圖／SAMSUNG）▲▼ Galaxy S24 FE 。（圖／SAMSUNG）

▲▼ Galaxy S24 FE 。（圖／SAMSUNG）

Galaxy AI加持，Galaxy S24 FE智慧生活觸手可及
 Galaxy S24 FE搭載一系列Galaxy AI功能，是使用者強大的掌上工具，助力提升日常工作與創作效率。據台灣三星資料顯示，搜尋圈為三星用戶最喜愛的Galaxy AI功能，其以革命性的搜尋體驗贏得星粉青睞，只需透過簡單的圈選手勢，無需切換應用程式即可搜尋螢幕上內容，不論社群美拍景點、偶像的機場時尚LOOK、異國外語菜單，輕鬆一圈立刻得到答案。智慧即時翻譯則全面提升使用者的溝通體驗，不論與外國友人面對面交談，甚至是透過語音通話即時翻譯，無論對方使用何種機型，對話內容瞬間翻譯成指定語言（註二），完美應對各種對話情境。而現代人生活忙碌，筆記智慧助理將大幅簡化日常學習與工作，如語音轉文字可將錄製的語音轉換為逐字稿，還能進一步結合AI應用，自動排版筆記內容、生成摘要或翻譯；沒時間寫長篇文案或電子郵件也沒關係，只需輸入幾組關鍵字，智慧撰寫將提供各式文案類型與風格選擇，助力用戶進退有度的應付各種日常狀況。

5,000萬畫素主鏡頭、3倍光學變焦加上Galaxy AI，人人都是攝影玩家
 Galaxy S24 FE配備專業級相機功能，讓您輕鬆拍出質感影音不是夢，搭載5000萬畫素主鏡頭，能精確捕捉細節並呈現清晰銳利的照片；支援3倍光學變焦，透過遠距拍出迷人壓縮感，時尚街拍信手拈來。超明亮夜幕攝影功能採用AI影像訊號處理，在低光環境下仍能呈現明亮純淨的影像；另支援Super HDR，讓成果張張明亮生動。Galaxy AI一系列功能則助力用戶發揮天馬行空的創意，如生成式相片編輯可輕鬆調整照片角度、去除路人，並由AI自然地填補背景空缺；透過AI塗鴉轉圖像功能，為相片添加有趣的物件，或是人像棚拍生成卡漫、水彩或塗鴉等不同風格，玩出獨一無二的似顏繪大頭貼；而拍攝的影片則可透過生成式慢動作精彩鏡頭，流暢放慢影片瞬間，為珍貴回憶增添趣味。

手遊完美配備，4,700mAh電量大升級，強悍性能助玩家大顯身手
 在速度和效率至關重要的遊戲世界中，Galaxy S24 FE提供無與倫比的遊玩體驗。其強悍處理器效能再進化，不論日常操作或重度遊戲皆能流暢運行不卡頓；內建vapor chamber較前代尺寸提升1.1倍，有助於機身散熱，維持穩定效能；結合升級4,700mAh大容量電池，長效續航應援從早到晚不間斷的精采生活。而視覺表現亦同樣驚豔，Galaxy S24 FE螢幕尺寸擴展至6.7吋超大螢幕，結合Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕、120Hz螢幕更新率，色彩生動鮮豔，不論瀏覽或遊戲，皆能盡享絕佳的沉浸體驗。

項目 規格
產品名稱 Galaxy S24 FE
顏色 迷漾綠、夢境藍、微醺灰
螢幕 6.7 FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz
網路 5G：N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78/794G LTE FDD：B1/2/3/4/5/7/8/12/18/19/20/25/26/28/664G LTE TDD：B38/40/413G：WCDMA B1/2/5/82G：GSM 850/900/1800/1900
處理器 4nm Exynos 2400e十核心高效能處理器
記憶體 8GB RAM／256GB ROM
相機 主鏡頭：超廣角鏡頭12MP F2.2廣角鏡頭50MP OIS F1.8遠距鏡頭8MP 3x OIS F2.4前鏡頭：10MP F2.43X光學變焦30X超高倍變焦
防水防塵 IP68
電力方案 4,700mAh（典型值）省電模式／無線閃充2.0（註三）／超快速充電（註四）／無線電力分享（註五）
連接能力 Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac/ax（2.4GHz + 5GHz + 6GHz）Bluetooth v5.3、USB Type-C、NFC、定位GPS，Glonass，Beidou，Galileo， NavlC，QZSS
尺寸 162.0 X 77.3 X 8.0mm
重量 213g
作業系統 Android 14
卡槽 SIM1 + SIM2
安全性 光學螢幕指紋辨識／臉部辨識
其他 Samsung Dex／Dolby Atmos／Samsung Wallet悠遊卡
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