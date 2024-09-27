飛機上手淫！英情侶「外套蓋腿」激烈狂動　乘客崩潰：看到GG

▲英國一對情侶在飛機上發生性行為，被多名乘客目睹。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國一對情侶搭乘「易捷航空」（easyJet）時慾火難耐，女方拿出外套遮掩之後，竟然直接在座位上替男方手淫，被至少3名乘客目睹，其中一名未成年少女，甚至被迫看見陌生人的生殖器。

太陽報等外媒報導，該航班3月3日從西班牙特內里費島（Tenerife）返回英國布里斯托（Bristol）。起飛不久後，22歲的布萊德利（Bradley Smith）竟開口要求「幫我打手槍」，20歲女友安東妮亞（Antonia Sullivan）隨即把外套蓋在對方腿上，開始辦事。

檢察官多伊爾（Maree Doyle）在布里斯托地方法院指出，「外套下發生了激烈的手部運動」，情侶旁邊及後面那排的一對母女都能夠看見，未成年女兒還向媽媽抱怨，「我看得到他的小弟弟」，讓家長氣到立刻通報空服員。

Couple hauled off EasyJet flight for performing SEX ACT minutes after takeoff https://t.co/DA43Z1jbZo pic.twitter.com/hhbprrz2P8 — The Scottish Sun (@ScottishSun) September 26, 2024

儘管情侶被逮個正著，安東妮亞竟然辯稱，自己只是「在揉男友的腿」。客機降落後，他們被護送下機，並且立刻被警方帶走，接受刑事調查。

布萊德利與安東妮亞26日承認公然猥褻罪，被下令分別完成300小時與270小時的社區服務，並向3名目擊者支付每人100英鎊（約新台幣4200元）賠償金。易捷航空發言人也表示，「我們可以證實，由於2名乘客在飛機上的行為，這班飛往布里斯托的航班抵達時，有警察到場處理。」