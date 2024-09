飛機上手淫！英情侶「外套蓋腿」激烈狂動　乘客崩潰：看到GG

▲英國一對情侶在飛機上發生性行為,被多名乘客目睹。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國一對情侶搭乘「易捷航空」(easyJet)時慾火難耐,女方拿出外套遮掩之後,竟然直接在座位上替男方手淫,被至少3名乘客目睹,其中一名未成年少女,甚至被迫看見陌生人的生殖器。

太陽報等外媒報導,該航班3月3日從西班牙特內里費島(Tenerife)返回英國布里斯托(Bristol)。起飛不久後,22歲的布萊德利(Bradley Smith)竟開口要求「幫我打手槍」,20歲女友安東妮亞(Antonia Sullivan)隨即把外套蓋在對方腿上,開始辦事。

檢察官多伊爾(Maree Doyle)在布里斯托地方法院指出,「外套下發生了激烈的手部運動」,情侶旁邊及後面那排的一對母女都能夠看見,未成年女兒還向媽媽抱怨,「我看得到他的小弟弟」,讓家長氣到立刻通報空服員。

Couple hauled off EasyJet flight for performing SEX ACT minutes after takeoff https://t.co/DA43Z1jbZo pic.twitter.com/hhbprrz2P8