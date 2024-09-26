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第三方支付洗錢435億！「防詐神隊友」海撈3億28嫌被起訴

▲▼新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地方檢察署外觀（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦賭、詐集團透過第三方支付業者洗錢案，查獲標榜「防詐騙神隊友」的數支付科技公司，涉勾結薛姓男子等人成立的7家公司，騙取銀行或超商代碼業者派發繳費條碼當收款工具，並以假買賣資料搪塞檢警查詢，4年間洗錢425億餘元、從中不法獲利逾3億元，今（26日）依洗錢、《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴28人，並查扣現金1億餘元與2處不動產，建請法官宣告沒收。

數支付前董事長簡姓男子在本案也被起訴，他已在2023年7月卸任，現任登記董事長為顏姓男子、資本額從1500萬元增為2200萬元，持續登廣告徵才，今年多次在媒體標榜「防詐騙神隊友」、「力拚圈存率最低」、「運用AI分析辨識不尋常交易」，但7家涉案公司在數支付官網仍列為合作企業，記者今撥打網路查到的數支付電話，已成空號。

起訴指出，薛男等人從2020年起，陸續成立艾威比、杰宇、贊鎂、傳心、想福音、成泉讚與宣育7家公司，和2017年即成立、多次易主的數支付公司，都登記從事第三方支付業務，名義上由數支付提供另7家公司金流服務，艾威比7家公司自稱建置網站系統服務商，藉此取信銀行及超商代碼業者，獲派發虛擬帳號及繳費條碼供收款之用。

薛男等人把這些虛擬帳號與繳費條碼，提供給合作的賭博網站及詐團，當成收取賭資或詐騙贓款的管道，錢匯入數支付公司後，以第三方支付外觀轉帳到另7家公司，私下卻由這7家公司替賭博業者及詐團出金、洗錢。

一旦檢警接獲遭詐被害人報案前來調閱資料，薛男等人便用數支付公司和艾威比7家公司預先製作的金流服務合約、捏造的買賣合約、訂購單與客戶資料等文件搪塞，自稱遭遇三方詐騙、也是受害人，藉此化解檢警上千件查詢過關。

主管機關數位發展部去年（2023年）實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，須審核通過防制洗錢等法遵要求，否則將被視為洗錢高風險業者、會被終止虛擬帳戶服務而無法營運，並嚴禁第三方支付業者相互串接，藉此阻斷淪為詐團洗錢工具。

薛男等人見無法再以「三支（第三方支付簡稱）接三支」，掩飾本案8家公司洗錢集團犯行，因而刪除艾威比7家公司第三方支付營業項目，規避主管機關稽查。

新北地檢署接獲線報，由檢察官吳佳蒨指揮刑事警察局偵八隊、新北市警局刑警大隊、高雄市警局刑警大隊科偵隊共同監控蒐證，今年初搜索16處地點、拘提20名嫌犯到案，聲押其中11嫌獲准。

專案小組清查金流，估算薛男等人4年間代收賭博網站及詐團款項高達425億餘元，從中不法獲利至少3.8億餘元，危害國內金融秩序，今起訴薛男共28嫌涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，建請法官宣告沒收一併查扣的現金1億餘元與2處不動產。

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