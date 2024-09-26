3周狂偷蝦皮18間智能店撈127萬！竊盜集團最快花17秒...疑有內鬼

記者張君豪／台北報導

橫行台中以北、專偷蝦皮智取店繳費機錢箱的竊盜集團，短短半月間竊取18間蝦皮智能店得手127萬元，刑事局、台中市刑大、大甲分局及雙北市警方25日出動大批警力，在永和區仁愛路圍捕謝嫌時，遭他駕車衝撞，刑事局幹員開3槍壓制，當場逮捕謝嫌。

▲刑事局瓦解專偷蝦皮智取店的慣竊集團，逮捕5名涉案犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局表示，從22日起到25日深夜陸續逮捕謝男等5人到案，訊後並依加重竊盜罪嫌移送，由於該慣竊團夥只憑一根螺絲起子就能精準撬開取店內的繳費機錢箱，過程最快僅17秒，平均撬開繳費機過程不到半分鐘，警方懷疑幕後有運送現金、熟稔蝦皮智取店繳費機構造的保全人員、工程師充當內鬼，正循線擴大追查。





昨天警方開槍圍捕謝男的地點，正位於副總統蕭美琴住所附近，引發國安系統高度關注。刑事局9月初接獲蝦皮業者報案，指稱從9月起，慣竊集團利用開車搭載及站哨把風，派人進入店內撬開繳費機方式竊取包含台中、苗栗、新北、台北共18家蝦皮智取店收費機錢箱，得手金額達127萬元，業者委託中興保全進行店面維安監控，依照契約保全業者須負擔全額損失。

警方調閱監視器追查，發現謝嫌等人以竊取民眾前後車牌，犯案前在車上換上連身潛水緊身衣，漁夫帽，甚至戴假髮、穿上刺青袖套變裝干擾警方追查，經溯源調取監視器及部分竊案發生地點鄰近的車牌失竊案，循線鎖定這群出身基隆、有吸毒習慣的5名男女慣竊涉案，周一先逮捕游男，25日開槍逮捕謝嫌，之後在趕往基隆安樂區城上城社區拘提陳姓犯嫌。





未料陳姓犯嫌又駕車衝撞警方、甚至一度加速撞壞該社區門崗柵欄，最後同樣遭專案小組駕駛多輛偵防車前後圍堵，警方破窗將陳嫌拖下車逮捕，訊後依加重竊盜罪嫌移送士林地檢署。該竊盜集團逃避警方追捕過程中仍不忘本業，行竊位於永和景平路的保二總隊宿舍駐地的施工電纜線，短短3周最少犯下19起重大竊案，惡性重大，警方建請檢察官聲押，以維地方治安。

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