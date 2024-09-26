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秦語喬被封母后大人！放款2208萬賺18%利息　女兒同學卑微求援

▲▼超思蛋全靠「1個人」一條龍進口，農業部副司長陳中興、超思負責人秦語喬遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲超思負責人秦語喬涉進口雞蛋弊案，遭檢調搜索約談，訊後依加重詐欺罪以200萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳佩蓁／台北報導

台北地檢偵辦超思進口蛋弊案，檢調24日兵分14路展開搜索，約談農業部副司長陳中興、超思負責人秦語喬等人，訊後諭令秦語喬200萬元交保，同時限制出境出海。據了解，秦語喬曾放款2208萬元給女兒吳諭非的同學楊男賺利息，後來雙方因債務問題鬧上法院，意外揭露楊男私下稱秦女為「母后大人」。

判決指出，楊男因為創業需要資金，透過高中同學吳諭非向其母秦語喬借款，秦自認年歲已大，也想賺取利息作為養老及生活費花用，於是自2012年起不定期借款給楊男，剛開始每筆借款都是新台幣80萬元，秦扣除半年的利息7萬2千元後，會匯款72萬8千元給楊，楊需在半年到期後清償80萬元，一年利息高達18%。

▲▼超思蛋全靠「1個人」一條龍進口，農業部副司長陳中興、超思負責人秦語喬遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲秦語喬曾放款給女兒高中同學，法院判決揭露借款人私下都稱秦女「母后大人」。（圖／記者劉昌松攝）

楊若在款項清償期前想續借該筆款項，便會透過吳諭非轉達，並將續借款項的利息（每筆8萬元）匯給喬，怎料後來楊常常無法準時還款，而吳諭非會催促其清償，楊便改為直接聯繫秦語喬借錢。

秦語喬主張，她一共借給楊男29筆借款，本金共2208萬元，楊均拖欠不還，因此提起清償借款訴訟要求楊男償還，新北地院審理，扣除部分已清償本金，判決楊男及其父親應連帶給付秦1993萬6千元。

值得注意的是，雙方提出對話紀錄作證，只見楊對吳諭非及秦語喬畢恭畢敬，還尊稱秦語喬是「母后」，多次提及「等候母后大人的援手」、「母后（秦語喬）匯728000，沒有扣續借利息72000，我已匯回72000元，請母后大人看一下」、「吳二小姐（吳諭非）請幫忙問一下母后是否正確？」、「煩請跟母后大人說」、「請母后大人確認一下」、「請母后大人再看一下」。

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