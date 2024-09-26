台日災害類型相似！中市消防參訪東京消防廳　強化救災

▲▼台中市消防局參訪東京消防廳，希望強化防救災和應變能力。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

為強化危機應變能力，台中市政府消防局於113年9月23日至26日赴日本東京消防廳等單位進行參訪交流。由消防局主任秘書林瑞章率領的團隊，期望透過與日本的經驗、技術交流，提升台中消防的防救災與應變效能。

消防局長孫福佑表示，日本的消防制度、災害類型與台灣相似，期望藉由此次參訪分享彼此的救災和應變經驗，加強國際交流合作，建立聯繫管道，展現台日消防的合作與友情。

在此次的參訪行程中，台中市消防局分別參訪了東京消防廳指令中心、秋川消防署山岳救助隊、池袋防災館、四谷消防博物館、大井消防署、救急相談中心等單位。透過深入了解日本消防相關制度精神，尤其是東京消防廳這個世界最大的都市消防部門之一，其實務經驗將作為台中市消防局未來規劃與政策制定的重要參考。

此外，東京消防廳在緊急應變管理、技術裝備以及市民防災教育方面的高效率，都是值得學習的地方。東京消防廳岡本透次長也特別接待了台中市消防局的參訪團隊，進行了深入的交流。台中市消防局指出，此次參訪分享了各項防救災知識及經驗，台中市將持續與東京都深化合作，增進兩國在防救災工作的合作，強化整體救災與預防效能，提升為民服務的品質。