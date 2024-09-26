降低兒虐憾事！全國兒少保醫療中心跨網絡交流　落實兒少保護網

▲▼花蓮慈院及台東馬偕兩院承辦全國性兒少保護跨網絡共識營，花蓮慈院副院長吳彬安代表致詞。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院及台東馬偕紀念醫院9月20日承辦全國性兒少保護跨網絡共識營，除各地兒少保護區域醫療中心團隊外，還有社政兒保及脆弱家庭的社工夥伴，以及地檢署、警政、衛政、兒保小組醫院等機構人員，針對兒少保護跨網絡執行經驗交流學習，也期待未來持續以更多彈性及實際行動，強化兒少保護網。

承辦兒少保護區域醫療整合中心服務計畫的各家醫院，6年來堅守在急重症兒保個案及醫療的最前線，以及複雜性兒少保護個案的中、長期心理復原治療與長程陪伴，不遺餘力，但因各兒保醫療中心都是根據各區域醫療資源發展相關服務，且有三年時間受新冠肺炎疫情影響，以及研討會形式或者聯繫會議模式，跨系統之間較無法達到深度溝通與對話。

▲衛福部保護司副司長郭彩榕。

今年衛生福利部保護服務司請花蓮慈濟及台東馬偕兩院承辦全國性兒少保護跨網絡共識營。儘管因交通因素，移師台北辦理，但在9月20日的開幕式，除了保護服務司副司長郭彩榕，花蓮縣政府社會處副處長黃舒儀、花蓮慈院副院長吳彬安也與會致詞。黃舒儀代表縣長徐榛蔚、處長陳加富關懷兒少保護之外，也行銷花蓮觀光；吳彬安副院長感謝政府及兒少網絡的支持。

▲上午在立法院的衛生福利部保護服務司司長張秀鴛，下午趕回會場主持全國性兒少保護跨網絡共識營。



大合照後，由台灣重磅級的重大兒虐工作專家劉淑瓊教授擔任上午場主持人，先由郭彩榕副司長分享兒保醫療中心在兒少保護跨網絡的服務定位；接著，花蓮慈院兒少保護區域醫療整合中心主任張雲傑，台東馬偕兒少保護區域醫療整合中心計畫主持人洪華希醫師，分享從花東跨網絡合作兒少保護案例的經驗，從醫療角度所觀察到的兒少保護跨網絡的實務問題及疑問，除劉淑瓊教授的回應之外，在綜合討論中，林口長庚醫院林建志醫師、台大雲林蔡政憲醫師、高醫附醫劉怡慶醫師、成大附醫余文豪醫師、高雄長庚徐美欣醫師、新北家防社工督導張珮琳、台中家防高級社工師蔡佑漒、基隆社會處督導李宗憲等人，也分別就醫療及社政兒保的角色發言，針對服務現況及問題有更多的交流。

▲致力於推動兒少保護的台灣大學社工系教授劉淑瓊。

下午場，由新北市土城醫院（政府委託長庚醫療財團法人興建經營）院長黃璟隆以長庚兒保發展脈絡，專題分享在少子化及兒科醫師短缺的浪潮下，如何提出支持兒保醫療中心之服務發展。讓與會的人員收穫不少。

由於過去兒少醫療網絡會議，通常藉由專家或學者將第一手經驗或研究成果傳授給所有相關工作者，然而社會變遷的迅速，兒保醫療的議題日益複雜，不論是在哪個兒少保護醫療的工作環節上，常隱藏著許多未能解決的問題，也蘊含著許多尚未說出的解決方法。主辦單位期待這次的合作共識營可以讓發展中的兒少保護區域醫療整合中心有更多的學習及借鏡。

▲花蓮慈院兒少保護區域醫療整合中心主任張雲傑醫師。

此外，主辦單位為了充分運用有限的會議時間，達到服務生態圈的共識與相互學習的目的，邀請國際專業認證的引導師、朝邦文教基金會副執行長張桂芬，以世界咖啡館的方式帶領跨網絡，透過學員分組及跑桌的運作模式，引導著學員從專業的角色看到各自的責任，並經由團隊討論，從各自的縣市出發，透過跨區、跨領域的分組討論與分享，激盪出對外來的展望，凝聚更迫切的議題，並且產出行動的策略與方案。

▲台東馬偕兒少保護區域醫療整合中心計畫主持人洪華希醫師。

共識營的尾聲，由衛生福利部保護服務司司長張秀鴛與兒科醫學會吳昌騰醫師、國家衛生研究院群體健康科學研究所執行秘書長陳美惠醫師，擔任與談人。他們分別就兒科醫師未來的角色與責任，以及訓練有許多新的感受及體驗，提出整合性的回饋。期許未來能在兒科醫師的養成及培力，能有更多的行動策略，來支持從事兒少保工作的兒科醫師；從國衛院的角色，期許在優化兒童醫療照護計畫中，涵蓋從基層到重症照護，強調急診醫師與兒保醫療中心的合作，都是非常需要努力的方向。

張秀鴛司長很感謝花蓮慈濟及臺東馬偕率先承辦全國性兒少保護跨網絡共識營活動，明年將交棒給北區兒保醫療中心。張司長強調跨領域對話與合作對兒少保護的重要性，未來將創造更多的對話機會，甚至是記者會或修法等等，還包括網絡的建立、交流和培訓等，都需要各中心團隊跨區域合作，共同努力；期待從中央到地方的連結及整合，讓社會安全網編織的更緊密，降低兒虐憾事的發生。

