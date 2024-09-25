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幕後／民主基金會藍綠對撞　韓國瑜、林佳龍會前協商緩解過程曝光

▲▼（左起）台灣民主基金會執行長廖達琪、立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍。（圖／記者陶本和攝）

▲（左起）台灣民主基金會執行長廖達琪、立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

台灣民主基金會25日召開董事會，針對延宕多時的執行長人選進行討論，經朝野雙方協調，董事會一致通過由現任代理執行長廖達琪真除；至於立法院長韓國瑜力薦的政大教授盧業中，則任副執行長。涉外人士受訪時，也一次還原這次緩解火車對撞的尷尬局面，藍綠異中求同，找到最大公約數的過程。

由於韓國瑜擔任立法院長，也就同時兼任台灣民主基金會董事長，而外交部長林佳龍則為副董事長。這是過去8年來，首次出現國民黨籍國會議長，並兼任基金會董座的狀況，但中央執政是民進黨，藍綠雙方都希望在執行長人事上，安排自己屬意的人選，在兩方各持己見下，也導致執行長職缺，一直處於難產狀態。

韓國瑜一直以來力薦由政大教授盧業中擔任執行長，而民進黨方面，則主張民主基金會是肩負「二軌外交」的責任，必須貫徹總統賴清德的外交路線，台灣在對外論述或基本態度上才能維持一致性。

韓國瑜在前幾次會議皆未親自參與，但25日他召開會議還親自與會。涉外人士表示，民進黨陣營對於韓國瑜召開的這場董事會可說是「極為重視」，光是幕僚層級會議就有數場，林佳龍也多次親臨幕僚會議，大家進行沙盤推演，就各種可能狀況進行討論；同時，也不斷向韓國瑜辦公室釋出善意，表達願意跟韓國瑜見面的態度。

因此，涉外人士表示，林佳龍在開會的前一個晚上主動放低身段，向韓國瑜遞出橄欖枝，拋出替代方案。在林佳龍跟韓國瑜的這場會面中，林佳龍拋出的基本態度與關鍵在於，由過去曾擔任韓國瑜總統選舉競選團隊「國政顧問團」召集人之一的廖達琪來擔任執行長，而韓國瑜原本屬意的盧業中則任副執行長，等同這二位人選，都是韓國瑜熟識，而且信任可接受的人選。

據了解，韓國瑜在聽到林佳龍的建議之後，其實並沒有當場表達同意，但雙方的氣氛已經與過往幾乎是火車對撞的狀態大不相同；而林佳龍則推薦2位人選，也就是前駐紐約辦事處長李光章與前駐印度公使陳牧民，同列副執行長。

在25日董事會召開前的一大早，韓國瑜也主動跟林佳龍再次協調確認，而雙方就在董事會上達成共識，大家一致鼓掌通過廖達琪人事案，並推薦李光章、陳牧民、盧業中出任副執行長。

與會人士表示，韓國瑜在人事案通過後表示，「正、副執行長學經歷都非常優秀，陣容堅強，卡司非常優秀，擺到全世界都很棒，可和國際宣揚台灣民主」。

對於這次藍綠陣營的協商過程，涉外人士表示，這不僅是藍綠異中求同，也是林佳龍穿梭其中，加上韓國瑜展現院長高度的成果，期待本屆的民主基金會能夠充分落實民主、發揮基金會「二軌外交」的功能。

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