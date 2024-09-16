雲林商人被搜出罕見火藥獵槍！擺上槍架當寶貝　認了曾擊發

▲雲林一名胡姓商人藏有一把火藥式獵槍，還用槍架將槍立起展示，結果被警方逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

雲林縣一名胡姓商人是槍癡，自10多年前就收藏多把模擬槍、空氣槍，當中有一把火藥式獵槍最為罕見，當初購入就要10多萬，胡男精心替該槍保養，還有槍架能夠展示，但持有槍枝被警方掌握，今年7月被逮，供稱有在空曠地擊發過一次，並被警方搜出大量子彈。檢方訊問後命他5萬元交保。

刑事局中打指出，今年7月掌握雲林縣斗六市一名56歲胡嫌持有槍械，全案報請雲林地檢署指揮偵辦，與西螺分局等單位配合蒐證，掌握胡嫌動向後，7月18日前往查緝，將胡嫌逮捕到案。

▲▼胡嫌還有多把模擬槍、空氣槍以及子彈。（圖／記者許權毅翻攝）



警方追查，胡嫌的改槍地點為其舊家，屋內陳列許多槍枝，包含非制式0.22口徑火藥式獵槍1枝、模擬槍3枝、空氣槍3枝、霰彈及0.22口徑等各類子彈50顆及改造工具1批等證物。

胡嫌供稱，自己是喜好生存遊戲，10多年前就購入許多槍枝，以收藏為目的。但其中一把火藥式獵槍是已經貫通，並且具有殺傷力，胡嫌也坦承曾在空曠地試擊發過一次。其餘6把模擬槍、空氣槍，也是改造手槍原型，加上胡嫌擁有改槍工具、技術，涉嫌重大。

專案人員說，胡嫌所擁有的火藥式獵槍作工精細、外表保存良好，甚至有一只槍架能夠展示槍械，可見胡嫌是槍癡。

警方呼籲民眾，依據槍砲彈藥刀械管制條例非法持有槍械可處5年以上有期徒刑，併科新台幣1000萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同防制非法槍械，以有效淨化社會治安。