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桃園屠狗場直擊！人妻竟是「血腥屠夫」　夫大義滅親舉報

圖、文／CTWANT

桃園市觀音區近日驚爆狗肉屠宰場，越南籍范姓女子嫁來台灣多年，竟利用丈夫的農園殺害並販售犬隻，每月的收入達6位數，范女丈夫阿國（化名）更透露，范女會將犬隻藏在植物園後的房間，「收到訂單」後才會揮動屠刀，每年殘殺的狗兒數量近百隻，動保處日前上門稽查，已將溫室暗房內的32隻狗安置，阿國則希望動保處能查明真相，給枉死生靈一個公道。

桃園市觀音區某非法屠宰場遭控殺狗賣肉，還將犬隻藏在溫室中以躲避查緝。（圖／翻攝相信動物臉書、記者陳柔瑜攝，CTWANT合成）

▲桃園市觀音區某非法屠宰場遭控殺狗賣肉，還將犬隻藏在溫室中以躲避查緝。（圖／CTWANT提供，下同）

9月19日中午，記者在阿國的帶領下進入該農園，農園中飼養雞、鴨、兔、豬和羊，溫室中還飼養多種越南人喜歡的香料植物，乍看之下並無異常，實則卻是毛孩煉獄。

穿過高約1公尺的的植物群，這才發現溫室底部竟另有暗房空間，該區擺放著大大小小數個籠子，大的籠子約半人高，小的則僅兔籠大小，用來「關押」各種體型不同的犬隻，而一旦進入這間牢籠，往往躲不掉成為盤中餐的悲劇。

「她做好幾年了，以前是中間商，現在是直接自己殺。」阿國回憶，他與范女10年前結婚，范女起初在工廠上班，自己則經營小吃攤以維持家計，2人育有一子，而范女在婚後離職，看準當地工業區越籍移工眾多而改經營肉品生意，多次請阿國到新北市板橋區拿貨，他則事後才知情經手的竟是狗肉。

越籍范姓女子將前夫的農場當作屠宰場，飼養多隻狗兒當作肉品販售，當中還包括尚未睜眼的奶狗。（圖／翻攝相信動物、范女臉書，CTWANT合成）

▲越籍范姓女子將前夫的農場當作屠宰場，飼養多隻狗兒當作肉品販售，當中還包括尚未睜眼的奶狗。

阿國得知真相後震驚不已，與范女數度溝通甚至爭吵，但因觀念和國情不同，他們始終無法達成共識，感情也在無止盡的摩擦中被消磨得一乾二淨，最終於2019年離婚。

而阿國近年身體越來越差，曾多次進出醫院，還動過心臟大手術，他因而收掉小吃攤，拿多年積蓄買地蓋農園，原想靠著飼養雞鴨和種植各種料理用植物維生，維持生計外還能強身健體、保持勞作，在工業區經營起自己的「開心農場」，此農園卻被范女盯上。

范女以接前段婚姻生下的大兒子來台為由，2021年與阿國商議復婚，阿國在幾經考慮後答應，原想著請她來照顧自己的生活，一家3口也能再次團圓，未料此決定竟導致無數生靈墜入地獄。

阿國與范女多次溝通都無法阻止其血腥事業，最終不忍兒子在此環境下長大，決定舉報說出真相。（圖／記者方萬民攝）

▲阿國與范女多次溝通都無法阻止其血腥事業，最終不忍兒子在此環境下長大，決定舉報說出真相。

眼見自己的身體每況愈下，阿國決定將農園交給妻子打理，范女則「如獲至寶」，決定重拾自己的狗肉生意，為了不讓其他人「再賺一筆」，甚至自己揮動屠刀。

「每年應該有近百隻，每個月賺10到20萬元。」阿國難過表示，豐厚的月收入讓范女無法放棄這「血腥交易」，而他發現後多次阻止，卻因大病未癒而有心無力，只能在結束第二次婚姻後眼不見為淨，並攔著年幼的兒子避免他發現真相，直到兒子目睹母親殘忍行為備受衝擊，他才決定舉報並揭發范女惡行。

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