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吃完統一布丁別丟！她曝「封膜隱藏用途」：現賺195元

▲統一布丁封膜有優惠券。（圖／翻攝自全家便利商店 / 7-11超商新品&好物分享區臉書社團）

▲統一布丁封膜有優惠券。（圖／翻攝自全家便利商店 / 7-11超商新品臉書社團）

記者曾羿翔／綜合報導

吃完統一布丁先別急著丟！一名女網友發文表示，封膜上有Mister Donut甜甜圈買5送5優惠券，算起來平均一個甜甜圈不到20元「好划算」，她決定分享給大家！貼文馬上引起許多網友熱議。

女網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，她準備舔統一布丁封膜，結果看到上面有圖案，原來是封膜可以去換甜甜圈買5送5，算起來平均一個甜甜圈不到20元。她還表示，隔天馬上到公司附近捷運站換了一盒，跟同事分享下午茶，好讚也分享給大家；「只是要注意優惠不得併用，要注意只有711賣的小布丁才有這個封膜優惠喔」。

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從照片可看出，封膜上寫著「2024/10/31以前憑本封膜至Mister Donut門市，享39元甜甜圈買5送5優惠。」算換下來等於現賺195元（可獲5個39元甜甜圈）。貼文引起許多網友討論，「原來是7-11才有」、「可以買一盒當小孩的點心，謝分享」、「這兩個組合我沒有抵抗力耶」、「我也會舔布丁封膜哈哈」、「昨日忍不住就去買了一個統一布丁」。

事實上，Mister Donut日前就在臉書發文，和統一布丁推出多款聯名口味甜甜圈，民眾只要到7-11購買小布丁，就會抽到波堤獅X布丁人4款聯名封膜，可享甜甜圈買5送5優惠。

此外，為了迎接10月1日國際咖啡日，其他超商業者也祭出許多優惠。萊爾富即日起至10月4日推出Hi café大杯系列特濃美式或拿鐵咖啡買一送一。全家Let's Café則推出咖啡100搭優惠活動，即日起至10月29日卡布奇諾會員享優惠價49元，還能抽義大利雙人來回機票。

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