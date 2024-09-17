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社會 社會焦點 保障人權

台中女戀上「假李敏鎬」...險遭騙3000美金！保七警及時阻詐

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳婦掉入詐欺集團愛情陷阱，警方到場阻詐。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市60歲陳姓婦人沈迷網路交友，認識1名自稱韓國男星「李敏鎬」的網友，陳婦在對方噓寒問暖之下，迅速墜入愛河，期間對方稱想來台找陳婦，無奈帳戶被經紀人管控，要求陳婦匯款美金3000元讓他買機票來台灣，陳婦一聽趕忙前往銀行就要匯款，幸行員及時通知保七員警，成功阻詐。

保七總隊調查，陳姓婦人透過臉書認識1名冒名韓星「李敏鎬」的網友，2人互相加Line之後，迅速陷入熱戀，並以「老公、老婆」互稱，「李敏鎬」告知陳婦，當明星其實沒有那麼光鮮亮麗，他的帳戶遭經紀人管控，身上沒有錢，希望陳婦匯款美金3000元讓他來台，一解相思之苦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼陳姓婦人透過臉書認識1名冒名韓星「李敏鎬」的網友，對方希望陳婦匯款美金3000元讓他來台，一解相思之苦。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

陳婦深信不疑，本月11日前往銀行準備匯款，但行員詢問用途時，陳婦卻支吾其詞，行員察覺有異，報警處理。保七警到場時，向陳婦說「為何男友是韓國人，反而使用中國簡體字溝通？你們根本沒見過面，無法確認對方身分真偽」，經警方苦勸1小時，陳婦終於醒覺，知道自己遭到詐騙。

保七總隊提醒民眾，別輕易在FB或Line等社群媒體結識帥哥美女等陌生友人，亦勿聽信不明投資管道，任何匯款前，務必多方求證，避免遭受詐騙。
 

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