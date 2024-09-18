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台中製造業產學精實計畫成果發表會登場　助製造業轉型升級

▲台中市製造業產學精實計畫成果發表會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市製造業產學精實計畫成果發表會今天登場，邀集產業領袖聚首交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為幫助製造業轉型升級，提升競爭力，台中市工業發展策進會與潭雅神廠協會攜手合作，今天舉辦「台中市製造業產學精實計畫」成果發表會，發表會以「精實製造，產學落實」為主題，邀集產業領袖聚首交流，共同分享製造業的智慧與經驗。

工策會總幹事黃于珊表示，此次成果發表會可說是全台首辦，感謝潭雅神廠協會參與計畫的企業無私地分享經驗，以及教育局、經發局致力輔導製造業轉型升級，希望透過產官學合作，整合各方資源，推動產學合一，除了幫助技職體系的學生獲得產業最先進的訊息，也改善產業界最重視的「降低成本、提高品質、加快交期」三大痛點。潭雅神廠協會理事長黃耀德則補充，此計畫的目標是通過精實生產提高整體產業效率，降低成本。

教育局高中職教育科科長李真鈴表示，這項通過產業界的實務經驗編輯了30本教材，填補了學校教育和職場實務之間的差距；工策會則強調，這30冊手冊，重點關注基礎製程、零組件和自動化等三大類別。未來還將增加其他領域的內容，並利用人工智慧技術讓更多學生和新手通過線上學習更快熟悉工廠相關操作，成為產業的即戰力。

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關鍵字：

製造業台中市產學合一轉型升級精實計畫

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