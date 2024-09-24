「核武轟倫敦」炸出巨大火球4分鐘模擬片曝光　估85萬人死亡

▲倫敦遭遇核彈攻擊的模擬影片配上英文解說，恫嚇意味濃厚。（圖／翻攝自X，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

親俄羅斯總統普丁的媒體Tsargrad報導一段英國倫敦遭到核武攻擊的模擬影片，時長4分鐘，配上英文解說，稱將導致85萬人死亡、多達200萬人受傷。每日郵報指出，這似乎是俄羅斯在警告英國，不要允許烏克蘭使用暴風影飛彈（Storm Shadow）攻擊俄羅斯境內的目標。

This is not the time for weak leadership.



"Russian propagandists showed a simulation of a nuclear strike on London.

The video was published on the Tsargrad Telegram channel. The English-language video shows what will happen after a 750-kiloton warhead explodes over the UK… pic.twitter.com/pkuEJxbYaY — Meat and Potatoes (@WeGotsTheMeats) September 24, 2024

這段影片一開始就顯示，若倫敦市中心西敏寺區遭750千噸核彈頭攻擊，將瞬間炸出猶如太陽般炙熱的火球，且火球將會迅速膨脹至半徑950公尺的大小，「在火球內部的任何一切都將瞬間被蒸發」，且因神經脈衝傳輸速度較慢，在這個範圍內的人們甚至不會有任何感覺。

影片稱，距離爆炸中心點5公里範圍內的區域都將遭受嚴重破壞，包括倫敦市、康敦城（Camden town）、肯辛頓（Kensington）、伯立克斯頓（Brixton），建築物會被摧毀、瓦礫散落街道。考量到倫敦市中心的人口密度，最初死亡人數將超過25萬人、60萬人受傷。

伴隨而來的輻射將導致人體三度燒傷，加油站、汽車、變電設施、天然氣設施都將起火爆炸，把破壞範圍擴及至格林威治等地區。依據各種估算，另有45萬人將因燒傷、放射病、碎片傷害等因素身亡，超過100萬人受到創傷。且這些傷害將在接下來的數天、數周變得致命，死亡人數再增約10萬人。

若在爆炸半徑18公里範圍內，衝擊波足以把窗戶震碎，進一步對靠近窗戶看核爆炸的人們造成傷害；依據風向，放射性塵埃可能擴及爆炸區之外，影響5至10公里以外的地方。

影片稱，「若一枚750千噸核彈在倫敦爆炸，估將造成約85萬人死亡、200萬人受傷」，若爆炸發生在地面而非空中，輻射沉降範圍將大幅擴大，影響範圍擴至曼徹斯特，且倫敦20間醫院有11間在爆炸範圍內，其餘未受波及的醫療機構將無法應付如此多的患者，儘管在建築廢墟下倖存，但遭受燒傷，沒人有餘力伸出援手。

這段影片其實早在3個月前就已經發布，但近日被親普丁媒體Tsargrad報導，據信是為了警告英國不要讓烏克蘭使用暴風影飛彈（Storm Shadow）攻擊俄羅斯境內的目標。