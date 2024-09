「核武轟倫敦」炸出巨大火球4分鐘模擬片曝光　估85萬人死亡

▲倫敦遭遇核彈攻擊的模擬影片配上英文解說,恫嚇意味濃厚。(圖/翻攝自X,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

親俄羅斯總統普丁的媒體Tsargrad報導一段英國倫敦遭到核武攻擊的模擬影片,時長4分鐘,配上英文解說,稱將導致85萬人死亡、多達200萬人受傷。每日郵報指出,這似乎是俄羅斯在警告英國,不要允許烏克蘭使用暴風影飛彈(Storm Shadow)攻擊俄羅斯境內的目標。

This is not the time for weak leadership.



"Russian propagandists showed a simulation of a nuclear strike on London.

The video was published on the Tsargrad Telegram channel. The English-language video shows what will happen after a 750-kiloton warhead explodes over the UK… pic.twitter.com/pkuEJxbYaY