禁伐補償釋憲恐落藍白圈套！　伍麗華分析高金另有盤算「把原民當祭品」

▲原住民保留地禁伐補償條例三讀，左起為民進黨立委陳瑩、伍麗華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

無黨籍原住民立委高金素梅因不滿《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，在藍白合作投票表決下退回總預算案，執政團隊未來如何應對引來關注，釋憲似乎也成可能路徑之一。不過，當時提案的民進黨原住民立委伍麗華受訪時直言，這其實是假議題，痛批高金素梅根本是把族人當祭品，背後另有目的，若行政院最終走上打釋憲這條路，「就是落入了圈套」。

《原住民禁伐補償條例》的訂定，是為補償原住民族為配合國家發展而遭限制其土地的利用，立法院上個會期修法三讀通過，明定原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

該法案修法之初便惹來質疑是「肉桶法案」，審查過程也引來質疑，且侵犯行政院編列預算之權，違反《憲法》70條和大法官釋字391號，也違反立法院2019年制訂的《財政紀律法》，但最終仍三讀通過。

伍麗華回憶，禁伐補償的修法過程確實是有瑕疵，但大家都不想去碰，因為這是攸關原住民的權益，行政院也釋出善意不提覆議，而她跟同黨的原住民立委陳瑩會投下同意票，這也是黨團所知道、支持的，每個人都是為了原住民福利去設想，所以沒人想要去為難。

伍麗華說明，高金素梅稱中央少編預算，但這其實只是數字遊戲，經費的編列重點是有沒有相關的科目，畢竟確實的面積多少，到底多少人要領，這沒有一個一定的數字，所以只能去概估，今天如果高興編50億，到時候發不完，是不是退回公庫？那編10億，真的不夠是不是就是要追加？只要科目在就會有錢可以發，而不會傷害到原住民的權益。

至於所謂的「沒有編足」，伍麗華說，原民會當時就表示，財源的部分，可由原住民族綜合發展基金撥給跟公務預算支付，一開始說要用基金，她質詢時也有問主計總處，擔心水庫下降，更問過原民會，而他們的理由是說他們也不希望基金滿水位，因為利息很低。

伍麗華批評，有人故意拿禁伐補償說沒有編足預算，然後去擋中央，這個很超過，因為是在製造族群對立，當時為了保障原住民，大家都很忍耐，想要輕輕放過，但高金素梅卻得了便宜還賣乖，「好像把原住民拿成是祭品」。

面對總預算案被退回，民進黨團幹事長吳思瑤說，立法院這邊主要仍是希望協商來解決，而行政部門也會以溝通、對話做為第一優先，至於是否提釋憲，因編預算屬行政權，民進黨團將尊重行政部門的研議。伍麗華則表示，自己現在都在溝通，而行政院也是很有誠意，都還在對話。

不過，伍麗華分析，在野黨現在算準了民進黨團總召柯建銘的個性，想要逼執政團隊打釋憲，除了要讓原住民恨民進黨，更要擔心的，是對方恐盤算，若打釋憲不過，在野多數就可以來玩編預算，像是財劃法的2千多億，他就可以大方的編，說自己沒違憲，因此行政部門若真去打釋憲的時候，反而就是落入了圈套。