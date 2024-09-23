午後雨彈猛「3地恐現豪雨」　明晚起鋒面通過雨區擴大

▲午後雨勢逐漸明顯，桃園以北、東北部及東部可能有局部大雨或豪雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，今天低壓帶持續在台灣上空，午後降雨明顯，尤其桃園以北、東北部及東部可能有局部大雨或豪雨發生，入夜後緩和，明、後天鋒面通過，水氣增，降雨範圍較廣，但雨勢較小，周四至周日東北風影響，北部及東半部易有下雨。

氣象署預報中心技正林秉煜說明，低壓帶位置從日本南方海面向西南延伸到南海、中南半島，目前台灣上空雲量相對偏多，鋒面徘徊在台灣北部海面到北部陸地，因此未來一周天氣不穩定。

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▲今日降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，台灣在大低壓帶影響，加上兩股風力，中南部因西南風影響，偶有局部降雨，北邊受東北風影響，馬祖氣溫較低。今、明天鋒面在台灣附近徘徊，逐漸向北到北部海面，明晚又往南移動通過台灣陸地，因此台灣天氣這段時間相對不穩定。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，雲系從南向北移動，早上北部陸地有零星降雨，下午到晚上降雨最明顯的時候，桃園以北、東北部、東部及中部山區有局部大雨發生或豪雨發生，澎湖、金門、馬祖也接近局部較大雨勢，入夜之後緩和。

他進一步表示，今午後中部山區、桃園以北及東北部可能有短延時豪雨等級，入夜緩和，但還是會下雨。周二白天到周三豪雨等級區域變小，仍要注意中部以北山區雨勢比較明顯。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜說，明天降雨偏向午後雷陣雨，包括北部山區、中部山區及宜蘭、花蓮有較大雨勢發生，明晚到周三鋒面通過水氣增加，下雨範圍相對較廣，中部以北、東半部有局部大雨，南部留意午後雷陣雨。

他表示，周四到周日低壓帶接近帶來東北風影響，北部、東半部下雨比較明顯，中南部偏向午後雷陣雨。另外，今天新北市富貴角觀測到長浪，北部、東北部沿海及金馬澎的浪高預估達到2至3.5公尺，海邊活動要多留意。