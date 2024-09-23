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陸控台灣國防部「養駭客攻陸」　曝光3現役「資通電軍」姓名照片

▲▼陸控台灣國防部「網攻大陸」　曝光3名現役軍人姓名照片。（圖／翻攝央視）

▲陸稱駭客組織「匿名者64」，實際上由台灣國防部的「資通電軍」豢養。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》23日報導，駭客組織「匿名者64」近年頻繁對大陸及港澳進行網路攻擊，其幕後就是台灣國防部下屬的「資通電軍」。報導中還公布了3名台灣「資通電軍」現役軍人的姓名與照片，稱大陸的國安機關已對3人立案偵查。

報導提到，從大陸國安部了解到，今年以來，一個名為「匿名者64」的駭客組織，針對大陸及港澳頻繁展開網路攻擊，試圖獲取門戶網站、戶外電子螢幕、網路電視等控制權限，進而非法上傳、插播詆毀大陸政治制度和大政方針的內容，顛倒黑白，散布謠言。

報導指出，大陸國安機關深入調查後確認，「匿名者64」組織並非普通駭客，而是由「台獨」勢力豢養的一支網軍。

報導稱，「匿名者64」組織的真實背景是台灣「資通電軍」下屬的網路戰聯隊網路環境研析中心，該中心專職負責對大陸實施網絡認知戰、輿論戰；2023年6月，該中心以「匿名者64」組織的名義，註冊社交媒體帳號，肆無忌憚實施網路攻擊和反宣破壞活動。

報導提到，「資通電軍」是台灣國防部直屬機構，一方面，以大陸國防軍工、航空航天、能源基建等領域為重點，搜尋目標定向實施網絡攻擊，妄圖竊取敏感數據資料，為台灣當局蒐集情報；另一方面，頻繁扭曲網路輿論，雇傭水軍，借機生事，放大矛盾，挑唆對立，從中漁利。

報導中還公布了3名台灣「資通電軍」現役軍人的姓名及照片，稱他們因實施網路攻擊活動，目前已被大陸的國家安全機關依法立案偵查。

▼大陸還公布了3名台灣「資通電軍」現役軍人的姓名及照片。（圖／翻攝央視，經馬賽克處理）

▲▼陸控台灣國防部「網攻大陸」　曝光3名現役軍人姓名照片。（圖／翻攝央視）

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