尷尬！韓國瑜昨才來捧場　廖偉翔服務處「遭爆違建」今火速拆除

▲廖偉翔與其母服務處剛慶祝喬遷，藍營大咖全到場，結果被檢舉是違建。（圖／立委廖偉翔提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台中立委廖偉翔、市議員黃馨慧昨日盛大舉行西屯區聯合服務處遷址開幕儀式，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣與中市府官員都到場慶賀，但該服務處竟遭檢舉是違建，也被市府認定違建在案。廖偉翔今（22日）已請來工人將服務處的看板與招牌卸下，並指出服務處同仁已開始另覓它地，著手規畫搬遷事宜。

廖偉翔、黃馨慧位於龍德路二段的新聯合服務處昨日上午盛大開幕，兩人特地邀請韓國瑜、江啟臣、台中市長前市長胡志強、不分區藍委謝龍介、立委羅智強等人到場助威，台中市長盧秀燕則臨時取消行程未到場，孰料卻被爆出新服務處的地址存有違建、門口塗銷停車格等爭議。

廖偉翔上午回應，立委身為公眾人物，應用高標準來檢視自己，昨天服務處盛大開幕，但有民眾檢舉可能有涉及違規，為了表示負責今日馬上就把看板、招牌拆除，也請同仁盡速另覓新址，並著手規畫搬遷事宜。

廖偉翔解釋，因選區在西屯區、南屯區，希望找在一個中心點可以擴大服務，提升品質讓民眾能更方便找到他們，當初因為與屋主租賃舊的建築物，相關作業程序不夠嚴謹，並無進行多方查證，經民眾檢舉後，辦公室依法、合規來進行後續處理作業。

另，廖辦昨日第一時間發出聲明澄清，該服務處非自有而是租賃，而承租前已有建物，因此已請屋主先行釐清了解相關補照程序，一切全力配合市府單位法規辦理。