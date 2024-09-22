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拜登、岸田文雄會晤　外交部：美日領袖展現維持台海和平重視

▲▼「四方安全對話」20日在拜登家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）登場。美國總統拜登、日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲「四方安全對話」在拜登家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）登場。美國總統拜登、日本首相岸田文雄舉行會晤。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間21日在美國德拉瓦州會晤日本首相岸田文雄，會後白宮新聞稿指出，美日雙方領導人重申對維護台海和平與穩定的決心，並強調反對任何企圖以武力改變現狀的行徑；另關切中國在包括南海等地區進行脅迫及破壞穩定的行動。對此，我國外交部22日表示，美日雙方領袖也再度展現對維持台海和平與穩定的重視，外交部表示誠摯感謝與歡迎。

此外，美國、日本、澳洲及印度領袖於同（21）日在美國德拉瓦州舉行第四屆「四方安全對話」（Quad）領袖峰會，會後聯合聲明也強調維護區域和平穩定對全球安全與繁榮不可或缺，並強烈反對任何透過武力或脅迫破壞穩定或片面改變現狀的行為，以及譴責不當使用海警及海上民兵船的危險行徑。外交部表示，這再次彰顯國際社會對印太區域和平與穩定的高度重視。

外交部強調，感謝美國及日本等理念相近國家再度重申台海及區域和平穩定的重要性，我國作為印太區域負責任的成員，也將持續與理念相近夥伴合作，維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

▼「四方安全對話」20日在拜登家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）登場。（圖／路透）

▲▼「四方安全對話」20日在拜登家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）登場。美國、澳洲、日本、印度。（圖／路透）

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