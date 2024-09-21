中國把「石鍋拌飯」列文化遺產！　韓外交部急跳腳：扭曲歷史

▲吉林省將石鍋拌飯列為無形文化遺產。（圖／ETtoday資料照）

記者王佩翊／編譯

中國吉林省政府近日爆出早在3年前就將石鍋拌飯列入無形文化遺產，並稱其為「中國朝鮮族的傳統烹飪技法」，引發韓網暴動。南韓外交部20日抨擊中方行為，並指責其「扭曲歷史」。

根據《朝鮮日報》報導，中國吉林省政府2021年12月將石鍋拌飯列為省級無形文化遺產，並稱其烹調方式為朝鮮族的傳統烹飪技術，同期還有年糕（가래떡）等的調理方式也被列入無形文化遺產。相關消息近日在南韓網路上引發爭議，對此，南韓外交部20日做出回應。

南韓外交部在聲明中強調，「歷史問題是關乎我國民族認同的重要議題」，表示會堅決應對中國試圖扭曲歷史的行為。南韓外交部進一步指出，這類涉及南韓文化認同的問題，可能會對兩國民眾間的友好情感產生負面影響，因此呼籲中國應持續努力，避免因為這些問題破壞雙方的關係。

吉林省政府2021年以石鍋拌飯的烹調方式屬於「中國朝鮮族的傳統烹飪技法」為由，將其列入省級無形文化遺產名單。

不僅如此，根據南韓網絡外交使節團「VANK」等組織的調查，中國此前還將南韓傳統遊戲「擲柶（윷놀이）」和泡菜的製作方法，列為中國的國家級無形文化遺產，當時也曾引發韓網批評。

中國2008年將南韓傳統「農樂舞」更名為「朝鮮族農樂舞」，將其列為國家級無形文化遺產，隨後於2009年成功登錄聯合國教科文組織的世界無形文化遺產名錄。